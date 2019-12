Ryan Reynolds confirme qu'il travaille déjà avec Marvel sur 'Deadpool 3'

Il semble clair que Ryan Reynolds et 'Depool' survivront à la purge Disneydespus de l'acquisition de Fox par le studio. Après avoir récemment partagé une photo de lui aux studios Marvel, Reynolds est allé encore plus loin en confirmant le développement de «Deadpool 3». Lors de son apparition dans l'émission "Live With Kelly and Ryan", l'acteur a été interrogé sur l'état de Deadpool, et sa réponse ne pourrait pas être plus directe:

"Nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe. Maintenant, nous en avons fini avec les studios Marvel, ce qui revient à faire soudainement partie des grandes ligues. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons."

Auparavant, Kevin Feige et le PDG de Disney, Bob Ige, ont exprimé leur souhait que les films Depool continuent d'avoir une note R. Pour le moment, ces données ne sont pas confirmées, bien que si elles se réalisent finalement, 'Deadpool 3' sera le premier film de Marvel Studios avec ladite cote. Cela ne se produit pas au moins jusqu'en 2022, car l'étude a déjà annoncé son premier calendrier jusqu'en 2021.

Après un premier versement lancé en février 2016 avec une collection de 783 millions de dollars au box-office mondial, “ Deadpool 2 '' sortira en mai de l'année dernière pour devenir l'un des films avec la note R la plus élevée de l'histoire (740 millions dollars), dépassant ainsi 11 des sorties de Marvel Studios. La suite a été réalisée par David Leitch ('John Wick') à partir d'un scénario de Rhett Reese et Paul Wernick.

Il est intéressant de voir comment Marvel Studios gère les propriétés Fox telles que les X-Men ou les Fantastic Four. Il semble peu probable que des personnages tels que ceux de X-Men restent intacts, bien qu'il reste à voir qui peut faire le saut d'une franchise à l'autre. Compte tenu du succès et de la personnalité de Deadpool, il semble être un candidat ferme pour être l'un des premiers personnages à franchir le pas.