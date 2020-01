Ryan Reynolds et Sandra Bullock chantent un joyeux anniversaire à Betty White

Ryan Reynolds et Sandra Bullock ont ​​chanté «Happy Birthday» pour Betty White, qui a eu 98 ans vendredi. Reynolds et Bullock ont ​​tous deux joué avec White en 2009 La proposition où White a joué la grand-mère de Reynolds. Le trio s’est évidemment rapproché depuis la réalisation de ce film, car Reynolds a pris l’habitude de prendre les médias sociaux pour célébrer l’anniversaire de sa grand-mère à l’écran – en 2017, par exemple, il a publié une photo mémorable de lui-même en tant que Deadpool avec un martini et un hot dog à côté d’un portrait encadré de blanc.

La carrière prolifique de la star des Golden Girls remonte au milieu du 20e siècle, et elle se produit toujours aux côtés des plus grands acteurs et actrices d’Hollywood. Son rôle le plus récent était dans Toy Story 4 de l’année dernière, où elle s’est exprimée, et a depuis repris ce rôle dans l’émission Disney +, Forky pose une question. La longévité de sa carrière et ses talents de comédien ont garanti l’amour et l’admiration des fans et des espions, et même Chris Evans veut faire un film avec Betty White.

Dans une vidéo publiée sur les comptes Twitter et Instagram de Reynolds, Reynolds et Bullock ont ​​chanté en compétition «Happy Birthday» à White. Le clip commence assez doucement, coupant entre les deux acteurs, cependant, à mi-chemin, ils tentent de se surpasser; Bullock commence à chanter “de Sandy qui t’aime plus que Ryan” et Reynolds chante, “de Ryan qui t’aime plus que Sandy”. Alors que Bullock continue de chanter, Reynolds continue de renforcer son argument, “qu’est-ce que Sandy fait pour vous chaque année ? Se présente-t-elle et vous livre-t-elle des fleurs en portant des chaussettes noires et une douzaine de bracelets en or comme vous l’avez demandé? J’en doute. »Regardez la vidéo complète ci-dessous.

La paire termine affectueusement la vidéo, comme le dit Bullock, “Je t’aime” et Reynolds a fondu en larmes. Le 98e anniversaire de White est certainement un jalon qui mérite d’être honoré dans l’industrie du divertissement. L’hommage comique et sincère de Reynolds et Bullock s’aligne parfaitement avec ce que White a apporté au divertissement. Les nombreux rôles de Betty White sont devenus emblématiques et ont cimenté sa crédibilité en tant qu’actrice comique qui ne fait que s’amuser avec l’âge – à un moment donné, elle a même eu une critique certifiée Rotten Tomatoes de Deadpool.

Le charisme, l’énergie et le travail éternels des blancs semblent intemporels. Les Golden Girls, par exemple, ne sont plus diffusées depuis des années, mais cela n’a pas empêché les nouvelles générations de découvrir la série. De son ancien travail à son nouveau, et de sa personnalité dans les interviews, d’innombrables Golden Girls hilarantes et autres mèmes de Betty White ont été faits au fil des ans alors que ses citations sont devenues immortalisées. Betty White est une véritable légende hollywoodienne, et son La proposition co-stars et leurs souhaits d’anniversaire sont un rappel amusant de la chance que tout le monde a de l’avoir avec elle.

