Ryan Reynolds jouera dans l’adaptation de Dragon’s Lair

Le Hollywood Reporter annonce que Ryan Reynolds est en pourparlers pour jouer dans une version en direct du jeu Dragon’s Lair de 1983 pour Netflix. Le jeu a donné de nombreux ajustements aux enfants quand il était dans l’arcade en raison de son niveau de difficulté extrême. C’est également mémorable pour l’animation du jeu, qui est venue de Don Bluth d’An American Tail.

Netflix a acquis les droits après un an de négociations. Roy Lee produira via Vertigo Entertainment avec Trevor Engelson pour Underground Films, Bluth, Gary Goldman et Jon Pomeroy. Reynolds produira également grâce à un effort maximal. Le script sera écrit par Dan et Kevin Hageman (The Lego Movie, Scary Stories to Tell in the Dark).

Le jeu vidéo suit le chevalier Dirk le Daring, qui doit sauver la princesse Daphne d’un dragon maléfique nommé Singe et du sorcier Mordroc.