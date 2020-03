Ryan Reynolds lance un avertissement concernant le coronavirus de la Lanterne verte à St. Patrick’s

Ryan Reynolds utilise La lanterne Verte accroître la sensibilisation au coronavirus. Reynolds a joué Hal Jordan dans Green Lantern de DC. Le film de super-héros est mémorable pour toutes les mauvaises raisons, vivant dans l’infamie comme l’un des pires films de bande dessinée de tous les temps. Son histoire terne, ses méchants et son utilisation abusive de CGI n’ont pas bien plu aux critiques en 2011; le film a obtenu une note de 26% sur Rotten Tomatoes. Reynolds lui-même a admis n’avoir jamais vu une coupe finale du film.

Avant Green Lantern, Reynolds jouait une version erronée de Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine. Ce film de bande dessinée n’a pas été bien reçu non plus. Cependant, au lieu d’abandonner le genre des super-héros après l’échec de Green Lantern, Reynolds a rebondi de manière considérable. Deadpool 2016 a été un énorme succès. Deadpool et Deadpool 2 ont effacé l’ardoise pour l’acteur, devenant deux des films les plus rentables de tous les temps. Les deux ont fidèlement adapté leur personnage titulaire tout en prenant des coups effrontés aux faux pas de la carrière de Reynolds.

Connexes: Ryan Reynolds joue le détective Beebo dans Arrowverse

Reynolds utilise souvent l’humour comme moyen de catharsis positive, se moquant avec goût de lui-même et des autres (généralement Hugh Jackman) sur les réseaux sociaux. Dans le même esprit, Reynolds a partagé une histoire sur Instagram en l’honneur de la Saint-Patrick. En accord avec son thème vert, Reynolds s’est moqué du serment de la Lanterne verte pour promouvoir la propreté pendant notre pandémie actuelle. Découvrez sa rime amusante ci-dessous.

Originaire du Canada, Reynolds a rencontré sa femme, Blake Lively, sur le tournage de Green Lantern. Les deux hommes ont récemment partagé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient fait don d’un million de dollars entre Feeding America et Banques alimentaires Canada pour venir en aide aux personnes brutalement touchées par COVID-19. Des célébrités comme Tom Hanks, Kristofer Hivju et Idris Elba, qui ont été testées positives pour le virus, ont partagé des messages d’optimisme similaires. Les fans du monde entier adoptent la distance sociale et restent à la maison grâce au coronavirus. Pour ralentir la propagation du virus, les gens font attention à la façon dont ils interagissent avec le monde. Cela empêche des endroits comme les hôpitaux d’être submergés à long terme.

Comme de nombreux restaurants, bars et lieux de travail ferment, il est difficile de célébrer des fêtes sociales comme la Saint-Patrick. Le message de Reynolds reflète bien le nombre de célébrités qui tentent de remonter le moral et d’être attentives à l’avenir. Même si sa rime tombe à plat, elle allège l’humeur tout en exhortant les autres à être sérieux au sujet de notre situation actuelle. De la même manière que la carrière de Reynolds s’est remise de La lanterne Verte, les fans peuvent aider à la récupération en utilisant l’humour.

Plus: Comment l’émission de télévision Green Lantern peut éviter les mêmes erreurs que le film

Source: Ryan Reynolds / Instagram