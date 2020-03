Ryan Reynolds négocie pour jouer dans l’adaptation en direct de “Dragon’s Lair”

Il semble que Ryan Reynolds poursuivra sa relation avec Netflix et, selon Variety, après avoir collaboré sur ‘6 in the shadow’ et le futur ‘Red Notice’, a entamé des négociations avec la chaîne pour jouer et produire une adaptation cinématographique en direct du jeu classique de arcade «Dragon’s Lair».

Ce jeu vidéo de Cinematronics présente comme un héros Dirk l’intrépide, un chevalier essayant de sauver la princesse Daphne du dragon maléfique Singe, qui a enfermé la princesse dans le château du sorcier Mordroc. Le jeu avait son côté comique qui ne sortait que de l’étrange des créatures et des scènes humoristiques des morts, mais aussi du fait que bien que Dirk était un chevalier qualifié, il était un peu maladroit, tout en étant un héros avec une tendance à crier et à réagir avec horreur aux divers dangers qu’il rencontrait.

Cette adaptation a été diffusée pratiquement depuis la naissance du jeu en 1983. C’est d’abord Alan Dean Foster qui a essayé de le faire fonctionner, mais le manque d’intérêt de la part des études l’a empêchée de se réaliser. En 2015, les créateurs Don Bluth et Gary Goldman ont recommencé une campagne sur Indiegogo pour qu’un studio prenne le relais. Après avoir doublé son budget et près d’un an de négociations, Netflix a pris le contrôle de ses droits et enfin le projet se concrétisera sous la production de Bluth, Goldman, Roy Lee pour Vertigo Entertainment, Trevor Engelson pour Underground Films et Reynolds pour leur label Maximum Effort.

Le libretos écrit par Dan et Kevin Hageman, responsable de la préparation de l’histoire de l’aventure familiale animée “ Le film Lego ”, ainsi que du scénario de l’adaptation intéressante de la série de romans d’horreur pour adolescents “ Histoires effrayantes à raconter dans l’obscurité ” (Histoires effrayantes à raconter dans le noir).