Ryan Reynolds pourrait jouer dans l’adaptation de Dragon’s Lair

Netflix a les droits sur Dragon’s Lair et a l’intention de faire un grand film d’action en direct avec Ryan Reynolds.

L’acteur Ryan Reynolds Il est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière, car il a détruit le box-office du monde entier avec sa grande interprétation de Deadpool et a prêté sa voix à Détective Pikachu. Bientôt aussi Mec libre, où il joue un PNJ d’un jeu vidéo. Maintenant, il négocie pour jouer dans l’adaptation en direct de Dragon’s Lair.

Netflix Il a acquis les droits du jeu après avoir échangé pendant près d’un an. Dans les années 80, il a traversé des arcades et s’est adapté à différents médias, ce qui a toujours captivé les gens, c’est son style et son gameplay. Le premier jeu de la franchise est sorti en 1983.

Selon le dernier rapport sur Dragon’s Lair, Il sera produit par Roy Lee de Vertigo Entertainment et Trevor Engelson de Underground Entertainment. Don Bluth comme Gary Goldman produisent également aux côtés de Ryan Reynolds.

Dan et Kevin Hageman, connus pour des films comme Hotel Transylvania, Scary Stories to Tell in the Dark et The Lego Movie, écriront le scénario.

Ryan Reynolds entretient de bonnes relations avec Netflix après le lancement fin 2019 de 6 Métro sur la plate-forme de transmission. Ce serait sûrement un choix parfait pour Dragon’s Lair.

L’histoire met en vedette le héros nommé Dirk l’intrépide. C’est un chevalier qui doit sauver la princesse Daphne du méchant dragon Singe. Il se rend donc au château du magicien Mordroc où il y a de nombreux dangers et aventures. L’humour et l’action prédominent tout le temps. Le film devra donc avoir ce ton très favorable pour le genre d’acteur que Ryan Reynolds a habituellement.

J’espère qu’ils confirmeront bientôt le projet et qu’ils pourront commencer à rouler lorsque toute la question du coronavirus sera passée.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.