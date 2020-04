Salma Hayek a parlé de son personnage

The Eternals est l’un des prochains films que Marvel espère sortir sur grand écran. La bande a un casting de luxe, où l’actrice Salma Hayek joue son premier rôle de super-héros.

Beaucoup d’entre nous ont vu Salma Hayek faisant divers personnages sur grand écran, mais bien que l’actrice ait une carrière d’années dans le monde du septième art, la réalité est que Les éternels C’est son premier film où il donnera vie à un super-héros. Dans cette bande de Marvel Cinematic Universe, Nous verrons l’actrice évoluer dans un domaine où elle n’est pas du tout habituée.

Le personnage à jouer Salma Hayek est Ajak, le chef du groupe de super-héros de Les éternels. Dans ce film, qui sortira dans les salles du monde entier le 12 février 2021, nous verrons l’actrice accompagnée d’un grand casting dirigé par Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, entre autres. De plus, le film présentera le premier personnage LGBT et récemment, les méchants possibles que nous verrons face à ces super-héros ont été divulgués.

L’enthousiasme de Salma

L’actrice a été excitée dans une récente interview, où on lui a demandé des détails sur la production du film. «À 53 ans, enfin, je peux être un super-héros. Je joue Ajak, qui est le leader des super-héros et ce sont tous des gens que vous n’auriez jamais imaginés. Sauf pour Angelina Jolie. Angelina est née pour être un super-héros “, a-t-elle déclaré.

Il parait, Salma Hayek Elle est enthousiasmée par les choses qu’elle a faites dans cette production de super-héros, et c’est ce qui l’a fait tomber amoureuse de son rôle. «Le reste d’entre nous sont comme des parias, et nous sommes tous des super-héros, et je suis le leader. Cela semble vraiment approprié. Oui, pourquoi pas? Allez Cela me fait me dire: “Peut-être qu’ils font quelque chose de différent.” Et il en est ainsi », a-t-il conclu.

Partager

Publication précédente

Une vidéo d’Ezra Miller suspendue à un ventilateur a été divulguée

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.