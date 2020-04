Sam Neill écrit sur Jurassic World: Dominion est suspendu en raison d’un coronavirus

Dans un article pour Variety, Sam Neill a évoqué le fait de ne pas travailler avec Jurassic World: Dominion en attente en raison de la pandémie de coronavirus. Neill devrait reprendre son rôle de Dr Alan Grant, qu’il a joué dans Jurassic Park et Jurassic Park III.

À propos du film, il a écrit: «Soudain, nous y voilà. Nous avons été gelés cryogéniquement et «Jurassic World: Dominion» est en attente. Insectes en ambre. Et comme pratiquement tous les acteurs du monde en ce moment, je ne travaille pas. Bon sang.

Mais nous reviendrons. Nous allons. Et quelle joie ce sera d’être de retour sur un plateau, de faire ce que j’aime le plus, avec juste le genre de personnes que j’aime: d’autres acteurs et toutes les personnes remarquables qu’il faut pour faire un film. Ce privilège rare. Et pour mettre les choses en perspective – il y a bien des choses bien pires qu’un film suspendu. »