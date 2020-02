Sam Raimi a déjà travaillé avec Kevin Feige sur un film Marvel

Sam Raimi pourrait rejoindre Marvel Cinematic Universe en tant que nouveau directeur de Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais ce ne serait pas la première fois qu’il travaille avec Kevin Feige. Le MCU se prépare pour une nouvelle vague de films maintenant que la saga Infinity s’est terminée avec Spider-Man: loin de chez soi après avoir atteint son apogée avec Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Marvel présentera plus de nouveaux personnages, tels que les Eternals et Shang-Chi, et continuera d’explorer les histoires de super-héros introduits dans la saga Infinity, tels que Thor, Black Panther et Doctor Strange.

Stephen Strange aura son deuxième film solo en 2021, mais le projet a déjà rencontré quelques obstacles. En janvier 2020, Scott Derrickson (réalisateur du premier film de Strange) a abandonné en raison de différences créatives, mais sera toujours producteur exécutif. Le docteur Strange 2 devrait commencer la production en mai, donc Marvel cherche à embaucher un nouveau réalisateur dès que possible, et il aurait peut-être déjà trouvé celui-ci.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Tout ce qui ne va pas avec les directeurs de MCU

Sam Raimi est en pourparlers pour diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie, marquant son retour dans le monde des super-héros après avoir réalisé la trilogie Spider-Man entre 2002 et 2007. Raimi sait comment l’univers Marvel fonctionne ainsi que les manières de Kevin Feige, comme ils ont déjà travaillé ensemble.

Kevin Feige était producteur dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi

L’introduction de Sam Raimi à l’univers Marvel a commencé en 2002 avec le film simplement intitulé Spider-Man, avec Tobey Maguire comme Peter Parker, Willem Dafoe comme Norman Osborn / Green Goblin, Kirsten Dunst comme Mary Jane Watson et James Franco comme Harry Osborn. Le film est crédité pour la redéfinition du genre de super-héros moderne, et (sans surprise?) Kevin Feige y était impliqué, mais pas en grande capacité en tant que son rôle actuel dans le MCU, car il était un producteur associé non crédité.

La suite, Spider-Man 2, est sortie en 2004, avec Raimi de retour en tant que réalisateur et présentant Alfred Molina comme Otto Octavius ​​/ Doctor Octopus. Spider-Man 2 est considéré comme l’un des films de super-héros les plus influents de tous les temps et le meilleur de la trilogie de Raimi, et celui-ci avait Feige comme producteur exécutif. Son succès a fait place à Spider-Man 3 en 2007, qui n’a pas fait aussi bien que ses prédécesseurs. Spider-Man 3 avait également Feige comme producteur exécutif, et Raimi était une fois de plus réalisateur, ainsi que scénariste. Depuis lors, Raimi n’est plus revenu au genre des super-héros et n’a réalisé que deux films: Drag Me to Hell et Oz the Great and Powerful.

Étant donné que Marvel prend une route différente avec Doctor Strange dans le multivers de la folie, cherchant à le rendre plus sombre que les films précédents du MCU (sans être correctement un film d’horreur, comme précédemment taquiné) Sam Raimi se sent comme la meilleure option, car il a beaucoup d’expérience à la fois dans le genre d’horreur et dans le monde des super-héros Marvel – et cela aide certainement qu’il ait travaillé avec Kevin Feige auparavant.

Suivant: Sam Raimi a référencé Doctor Strange dans Spider-Man 2 en 2004

Top Gun 2: Pourquoi Maverick a refondu la femme de Goose

A propos de l’auteur

Adrienne Tyler est rédactrice de longs métrages pour .. Elle est diplômée en communication audiovisuelle qui voulait devenir cinéaste, mais la vie avait d’autres plans (et cela s’est avéré super). Avant ., elle a écrit pour Pop Wrapped, 4 Your Excitement (4YE) et D20Crit, où elle était également une invitée régulière au podcast Netfreaks. Elle a également contribué à BamSmackPow de FanSided et à 1428 Elm. Adrienne aime beaucoup les films et elle aime un peu tout: des films de super-héros aux drames déchirants en passant par les films d’horreur à petit budget. Chaque fois qu’elle parvient à s’engager dans une émission de télévision sans s’ennuyer, un ange prend ses ailes.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver en train d’apprendre une nouvelle langue, de regarder le hockey (allez sur Avs! … Mais aussi de casquettes et de feuilles), ou de vous demander à quoi aurait ressemblé la vie si Pushing Daisies, Firefly et Limitless n’avaient pas été annulé. La nourriture du petit déjeuner est la vie et le café est ce qui fait tourner le monde.

Guillermo del Toro lui a dit «salut» une fois. C’était super.

“Vänligheten är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se”.

En savoir plus sur Adrienne Tyler