Sam Raimi prépare un nouveau film sur Hell Possession

Le créateur, réalisateur / scénariste / producteur Infernal Possession (Evil Dead) Sam Raimi Il est clair que la saga de la terreur et du sang n’est pas morte.

Tout en faisant la promotion du dernier redémarrage de The Curse (The Grudge) réalisé par Nicholas Pesce et mettant en vedette Andrea Riseborough et John Cho, le mythique Sam Raimi Il a révélé de nouveaux détails sur ce qu’il développe actuellement. Puisque vous travaillez sur un nouveau film de Possession infernale (Evil Dead).

Lorsqu’on lui a demandé si “aurons-nous un dernier film d’Infernal Possession (Evil Dead)?”

Il a répondu: «Bruce Campbell, Rob Trapert et moi travaillons avec un jeune cinéaste qui écrit une nouvelle histoire d’Evil Dead qu’il dirigera. J’adorerais réaliser un nouveau film d’Evil Dead … Mais j’aimerais vraiment le faire avec Bruce. Et il dit que le personnage a pris sa retraite. J’espère que non”.

Redémarrer ou suite?

En 2013, ils ont déjà redémarré Possession infernale (Evil Dead) réalisé par Fede Alvarez (Ne respirez pas, Millennium: Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort). Donc, s’ils continuent à faire plus de films de cette franchise, cela pourrait être une suite de cet épisode, un nouveau redémarrage de la saga ou continuer L’Armée des ténèbres (Army of Darkness) de 1993, comme la série l’a déjà fait Ash vs. Evil Dead. Peut-être un nouveau film en dehors de tout cela, sans nécessairement que des gens se rendent dans une cabane au milieu d’une forêt pour mourir à cause des forces obscures.

La terreur est généralement une valeur sûre à Hollywood, car les films ont un petit budget et donnent de très bons résultats au box-office. Alors j’espère qu’ils feront un nouveau film de Possession infernale (Evil Dead) mais peut-être qu’ils l’établissent dans cet univers cinématique qui doit être un nouveau redémarrage. Depuis le film 2013 est encore très récent.

J’espère Sam Raimi Donnez-nous de nouvelles informations très bientôt. Alors que nous pouvons voir La malédiction (The Grudge) dans les cinémas où il travaille en tant que producteur.

