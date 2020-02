Sam Raimi serait en pourparlers pour diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie

Sam Raimi prend des mesures pour revenir aux films Marvel, car il aurait des entretiens pour diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie. Variety rapporte que Raimi est en discussion pour prendre la tête du film, qui a perdu son réalisateur après la sortie de Scott Derrickson pour des différences créatives avec Marvel.

Derrickson est toujours prêt à produire le film, Raimi revenant à la tête d’un film Marvel pour la première fois depuis la franchise Spider-Man dirigée par Toby Maguire. Raimi devra maintenant se préparer pour la suite afin qu’il puisse faire sa date de début prévue en mai.

Raimi a à la fois une crédibilité en bande dessinée et en horreur entre sa franchise Spider-Man et Darkman, ainsi que son travail sur des films comme la trilogie Evil Dead, Drag Me to Hell.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait ouvrir le 7 mai 2021.