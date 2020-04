Samsung prévient les ventes de téléviseurs de diminuer de manière significative en raison de COVID-19

Samsung avertit désormais l’industrie qu’elle prévoit de vendre beaucoup moins de téléviseurs dans les prochains mois. Comme on pouvait s’y attendre, Samsung attribue la perte de ventes prévue aux effets de la pandémie de coronavirus.

En ce qui concerne les marques de téléviseurs, la position dominante de Samsung est peu contestée. En termes de ventes mondiales, la société a été la première marque de télévision au cours des quatorze dernières années consécutives. Bien que cela soit assez impressionnant, c’est le classement supérieur de Samsung trimestre après trimestre qui a rendu toutes ces années au sommet possibles. Par conséquent, lorsque la société prévient qu’elle s’attend à une baisse des ventes trimestrielles, le marché devrait le faire également.

Samsung a annoncé aujourd’hui ses résultats du premier trimestre 2020 et, comme prévu, a été impacté par les effets de la crise. Cependant, l’entreprise a laissé entendre que la situation allait empirer avant de s’améliorer. Dans le cadre du communiqué de presse, Samsung a fourni ses indications pour le (deuxième) trimestre en cours, déclarant qu’il s’attend à ce que les ventes (et les bénéfices) de téléviseurs au cours de la période de trois mois “diminuent de manière significative”. De plus, ce ne sont pas seulement les téléviseurs que la société s’attend à voir, mais aussi les smartphones.

Encore une fois, Samsung étant un acteur si dominant sur le marché de la télévision, s’il s’attend à une baisse, le marché dans son ensemble est également susceptible de suivre un modèle similaire, ou du moins, la majorité de celui-ci. Pour mettre sa position en perspective, il suffit de regarder exactement le même trimestre – que Samsung prévoit maintenant – par rapport à l’année dernière. Au cours du deuxième trimestre de 2019, Yonhap a indiqué que la part de marché mondiale de la télévision de Samsung représentait 31,5% du marché global. En outre, cette part de marché trimestrielle au T2 était la plus élevée que la société ait connue au cours des six années précédentes, ce qui suggère que la société ne connaissait pas de ralentissement, bien que 2019 soit la quatorzième année où Samsung a vendu et expédié le plus de téléviseurs. Si quoi que ce soit, il ne faisait qu’augmenter ses ventes, le deuxième trimestre de l’année dernière étant l’un des points forts des téléviseurs Samsung.

Bien sûr, cela est probablement à prévoir. Même si la télévision est soudainement devenue une nécessité avec un si grand nombre de personnes vivant sous le régime du séjour à la maison, pourquoi le marché de la télévision serait-il nécessairement différent de l’une des industries touchées par la pandémie de COVID-19? Cependant, cela met en évidence la contradiction à laquelle l’industrie de la télévision est actuellement confrontée. À une époque où la première marque de télévision au monde prépare le marché à une baisse importante, les services vidéo si souvent consultés sur ces appareils connaissent une augmentation record de leur utilisation. Du point de vue de Samsung, la baisse n’est pas aussi mauvaise que cela puisse paraître. La société voit ses meilleurs bénéfices de son activité mémoire et Samsung s’attend à ce que ce côté «reste robuste» au cours des prochains mois, à l’inverse, grâce au coronavirus.

