San Diego Comic-Con 2020 annulé

La pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde du divertissement, et ils ont maintenant annulé le Comic-Con 2020 de San Diego.

Jusqu’à récemment, les organisateurs du San Diego Comic-Con 2020 Ils n’ont pas voulu annuler, il a même été question de la possibilité de rendre la convention en ligne. Mais il semble qu’ils se résignent déjà et à la fin de cette année, nous manquerons de l’événement cinématographique et comique le plus important au monde.

Selon le PDG de la San Diego Tourism Authority, Joe Terzi, il n’y a aucune chance qu’une réunion accueillant autant de personnes puisse avoir lieu en juillet compte tenu des mesures actuelles de distanciation sociale.

“Ils évaluent les responsabilités financières qu’ils pourraient avoir en cas d’annulation et une fois qu’ils l’auront déterminé, ils prendront une décision. Qu’est-ce que ce sera pour l’annuler », a déclaré Terzi. «Selon notre connaissance de l’événement, il leur sera très difficile d’avoir cet événement en juillet. Avec d’autres événements, vous pourriez faire des choses pour séparer les gens, mais le Comic-Con 2020 de San Diego est un animal complètement différent, c’est une immense mer de gens. »

La seule alternative est de faire un événement en ligne. Évidemment, ce ne sera pas pareil, mais même ainsi, ils pourraient mettre les fans en contact avec leurs auteurs de bandes dessinées préférés et les grands producteurs auraient la possibilité de continuer à anticiper les bandes-annonces et à annoncer leurs prochaines sorties. Bien sûr, chacun à la maison.

Les dégâts du Coronavirus au cinéma sont incalculables.

Jusqu’à présent, l’industrie cinématographique a réussi à survivre aux guerres mondiales, aux crises financières et à de nombreuses catastrophes majeures. Mais le coronavirus est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Puisqu’aucun film n’est sorti et le tournage s’est également arrêté. Mais le plus inquiétant est probablement que les cinémas ne seront pas un endroit sûr pour les gens à venir. Puisqu’il s’agit d’un endroit fermé où il y a beaucoup de gens pendant 2 heures, il est très facile pour les gens d’être infectés. Le Comic-Con 2020 de San Diego est donc annulé. Puisque les gens ne peuvent pas venir en masse.

Au moins, nous aurons toujours des plateformes de streaming comme Disney +, qui a le meilleur contenu de Marvel, Star Wars, Pixar et bien plus encore. Néanmoins, espérons que les habitudes des spectateurs ne changeront pas et bientôt ils rouvriront les théâtres et nous pourrons continuer avec une vie normale.

