San Diego Comic-Con 2020 annulé pour la première fois en 51 ans en raison de COVID-19 – Blackfilm

Cette année San Diego Comic-Convention a été annulé pour la première fois en 51 ans au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, rejoignant de nombreux événements dont WonderCon Anaheim pour être touché par la crise sanitaire mondiale.

L’événement 2020 devait à l’origine commencer le 23 juillet au San Diego Convention Center, mais la société a annoncé avec “un profond regret” que le prochain événement aurait lieu du 22 au 25 juillet 2021. Dans le communiqué, la société note qu’ils «avaient espéré retarder cette décision» car ils prévoyaient que les problèmes de santé pourraient diminuer d’ici la date de début prévue de l’été, mais en raison du «suivi continu des conseillers en santé» en Californie, il «ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette annee.”

“Les temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires et bien que nous soyons attristés de prendre cette mesure, nous savons que c’est la bonne décision”, David Glanzer, porte-parole de l’organisation, a déclaré dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver et partager dans la communauté que nous aimons et apprécions tous.»

En plus du retard de San Diego Comic-Con, l’organisation a révélé que WonderCon, qui devait se tenir à Anaheim du 10 au 12 avril, retournera au Anaheim Convention Center du 26 au 28 mars 2021, avec des plans également s’apprête à conclure une rénovation majeure de l’édifice fédéral du parc Balboa pour l’inauguration du musée Comic-Con à l’été 2021. Bien que les événements récents aient affecté certaines des rénovations prévues, l’organisation ne prévoit pas de «réduire l’expérience à offrir aux visiteurs à l’occasion de l’inauguration du Musée. »

Pour ceux qui ont acheté des badges pour la convention 2020, l’organisation offre une option pour demander un remboursement ou un transfert complet de leurs badges à l’événement de l’année prochaine et devrait s’attendre à recevoir un e-mail dans la semaine prochaine avec des instructions sur la façon de demander un remboursement ou transférer leurs paiements.