San Diego Comic-Con officiellement annulé par COVID-19

San Diego Comic-Con a été officiellement annulé en raison de la pandémie de COVID-19

San Diego Comic-Con 2020, la plus grande convention de fans au monde et l’un des plus grands événements promotionnels de l’année, a été annulé à la suite de la pandémie de COVID-19, ont annoncé vendredi les organisateurs. L’événement, qui attire plus de 130 000 participants chaque année, devait se dérouler du 23 au 26 juillet.

L’annulation de Comic-Con est la première dans l’histoire de l’événement, mais les organisateurs disent que l’événement reviendra du 22 au 25 juillet 2021. Les participants qui ont acheté des badges pour la convention 2020 recevront un e-mail dans un délai d’un Semaine avec des instructions sur la façon de demander un remboursement ou de transférer vos badges à Comic-Con 2021. Les exposants qui ont déjà confirmé leur présence pour l’événement 2020 recevront des instructions similaires.

Cette décision fait suite à la conférence de presse du gouverneur de Californie Gavin Newsom du 14 avril, au cours de laquelle Newsom a déclaré que “les événements à grande échelle qui attirent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d’étrangers ne sont pas dans les cartes”. dans un avenir prévisible.

Alors que Newsom a refusé de fournir un calendrier précis, il a déclaré: “Lorsque vous suggérez juin, juillet et août, il est peu probable” que des événements majeurs dans l’État reviennent.

Dans leur annonce, les organisateurs ont souligné que les commentaires de Newsom étaient l’une des principales raisons d’annuler Comic-Con d’ici 2020.

“Reconnaissant que d’innombrables participants économisent et planifient leurs conventions chaque année, et combien d’exposants et de parties prenantes comptent sur leurs événements pour une partie importante de leur gagne-pain, [los organizadores] ils espéraient retarder cette décision en anticipant que les inquiétudes concernant COVID-19 pourraient s’atténuer d’ici l’été “, a déclaré l’organisation Comic-Con International dans son communiqué, la société qui supervise le Comic-Con de San Diego, dans son communiqué. “La surveillance continue des avertissements sanitaires et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont clairement montré qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette année.”

Les plans ont également été modifiés pour un musée Comic-Con à San Diego, qui devait ouvrir à temps pour Comic-Con 2021; un nouveau calendrier sera annoncé «dans les prochains mois».

Le Comic-Con a été l’une des dernières fonctions de divertissement majeures prévues au cours de l’été à changer de cap après que l’épidémie mondiale de COVID-19 a forcé des milliards de personnes à rester à la maison. Début mars, tous les grands studios avaient déjà retardé leur liste de films de l’été 2020 à cet automne et 2021, et des événements clés tels que le Festival de Cannes, les premières apparitions de la chaîne de télévision et E3 avaient été annulés. ou reporté. l’été.

Le 12 mars, Comic-Con International a annoncé que l’organisation reportait sa plus petite convention, WonderCon, qui s’est tenue à Anaheim, en Californie, du 10 au 12 avril. Cependant, aucune nouvelle date n’a été fixée pour cet événement, et les organisateurs ont annoncé vendredi que WonderCon sera également annulée pour 2020 et reviendra du 26 au 28 mars 2021.

Fondée en 1970 et surnommée le surnom de San Diego Comic-Con (ou SDCC) en 1973, la convention annuelle des fans de bandes dessinées, des écrivains et des vendeurs a augmenté en taille dans les années 2000 avec l’explosion de grands divertissements de genre budget à Hollywood. La convention de quatre jours est un outil de plaidoyer essentiel pour les longs métrages et les émissions de télévision depuis plus d’une décennie.

Mais compte tenu de la suspension quasi totale du travail dans l’industrie du divertissement, sans parler de l’anxiété généralisée quant à la sécurité des rassemblements publics de masse, le nombre de studios et de réseaux qui participeraient au SDCC de cette année n’était pas clair.