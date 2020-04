San Diego Comic-Con officiellement annulé pour la première fois dans l’histoire de la Convention

Pour la première fois en 50 ans, il n’y aura pas de San Diego Comic-Con cette année. Comic-Con International a annoncé que la convention annuelle, qui devait avoir lieu du 23 au 26 juillet, a été annulée par THR.

«Les temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires et bien que nous soyons attristés de prendre cette mesure, nous savons que c’est la bonne décision», a déclaré le porte-parole de Comic-Con, David Glanzer. «Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver et partager dans la communauté que nous aimons et apprécions tous.»

La convention reviendra en 2021 du 22 au 25 juillet, et les personnes qui ont acheté des badges pour 2020 peuvent demander un remboursement ou transférer leurs badges pour être valables pour le SDCC de l’année prochaine. Les personnes qui ont réservé des hôtels pour la con via onPeak recevront automatiquement des remboursements sans avoir à faire quoi que ce soit.

La convention a commencé en 1970 et est devenue l’un des premiers événements de la culture pop de l’année, avec des studios et des sociétés de bandes dessinées venant montrer ses produits, en particulier dans les panneaux légendaires du «Hall H».

L’annulation résulte de la pandémie de COVID-19 en cours, le gouverneur de Californie Gavin Newsom recommandant que les rassemblements de 250 personnes ou plus soient annulés ou reportés pour empêcher la propagation de la maladie.