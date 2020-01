Saniyya Sidney, Demi Singleton joueront Vénus et Serena Williams dans ‘King Richard’ – Blackfilm

La date limite signale que Saniyya Sidney (Clôtures, figures cachées) et Demi Singleton (Parrain de Harlem) a été choisi comme jeune Vénus et Serena Williams, respectivement, dans le Will Smith-le film biographique Warner Bros, Roi Richard. De plus, la star de When They See Us, nominée aux Emmy Awards Aunjanue Ellis a également rejoint le film dans le rôle de matriarche Oracene «Brandy» Williams.

Reinaldo Marcus Green est à la barre, réalisant à partir d’un script par Zach Baylin. C’est une histoire vraie du père de Vénus et de Serena Williams, qui a la volonté de faire du hardscrabble, mais qui avait l’intention de faire de ses filles les plus grandes joueuses de tennis du monde. C’est ainsi qu’il a réussi.

Les soeurs Williams sont restées des figures dominantes sur le court de tennis au fil des ans et ont collectivement remporté un total de 30 titres en simple du Grand Chelem et quatre médailles d’or olympiques.

Le film, une coproduction des studios Westbrook et Star Thrower, est produit par Tim White, Trevor White, et James Lassiter avec Allan Mandelbaum, Jada Pinkett Smith et Caleb Pinkett en tant que producteurs exécutifs. Peter Dodd supervise le projet du studio.

Le roi Richard devrait sortir en salles le 25 novembre.