Sasha Velour transforme le monde du drag dans la bande-annonce des chemises de nuit pour Quibi

Le vainqueur de la saison 9 de RuPaul’s Drag Race, Sasha Velour, obtient sa propre émission intitulée Nightgowns. La série docu en huit parties sera présentée ce lundi 6 avril dans le cadre du lancement de la plateforme de streaming Quibi.

Nightgowns suivra Sasha Velour alors qu’elle transforme son émission mensuelle de Brooklyn en tournée mondiale. La gagnante de RuPaul’s Drag Race a toujours été une championne de l’inhabituel et son spectacle est destiné à présenter la scène underground du drag qui n’est pas souvent représentée dans les médias grand public. Velour est l’une des reines les plus emblématiques de Drag Race, en raison de son style atypique et de son intellect. Elle est la candidate parfaite pour une série de docu sur l’évolution de la traînée.

Selon EW, la série mettra en vedette des artistes de l’émission en direct Nightgowns, notamment Untitled Queen, Vander Von Odd, Neon Calypso, Sasha Colby, K.James et Miss Malice. Chaque épisode de la série documentaire Quibi sera animé par Sasha Velour et mettra en vedette un artiste de drag différent de la scène de Brooklyn. Sasha Velour dit: “Nous transformons le système qui ne fonctionne pas pour nous.” Elle est une innovatrice, une militante et une combattante franche pour les groupes marginalisés. Ce genre de passion alimente sa traînée. “Nous ne nous intéressons pas au monde tel qu’il est. Nous nous intéressons au monde tel qu’il pourrait être”, proclame-t-elle dans la bande-annonce de Quibi.

Velour s’est distingué sur Drag Race pour avoir abordé la forme d’art d’une manière totalement unique. Dans un épisode particulièrement mémorable, elle a applaudi à Todrick Hall qu’elle n’était pas “ce genre de drag queen” après qu’il lui ait donné une note sur sa performance. Une fois que Sasha Velour a exprimé sa crainte que l’émission de télévision n’apprécie pas son style artistique, elle a commencé à surmonter cette peur et a finalement remporté le grand prix. C’est une artiste très particulière avec une vision très spécifique. Une voix non identifiée dans la bande-annonce souligne que ces qualités sont les raisons de son succès mondial.

L’énoncé de mission de Sasha Velour semble être de changer le monde par la traînée artistique. Attendez-vous à voir plusieurs types différents d’interprètes et de styles de drag que la plupart des publics n’ont jamais rencontrés auparavant. Comme l’indique la bande-annonce, elle crée son propre univers. Son spectacle de dragsters n’est pas une course à la couronne. C’est un monde dans lequel n’importe qui peut construire sa propre couronne et la porter fièrement. Ce verset qu’elle a discuté avec Todrick Hall à propos de l’annonce: “Si vous voulez rejoindre la révolution, innovez, c’est ma solution.” Regardez-la effectuer cette proclamation ici.

