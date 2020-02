Sauver la scène du couteau du soldat Ryan est le plus déchirant du film

Sauver le soldat Ryan ne manque pas de séquences inquiétantes, mais la scène de combat au couteau pourrait être la plus pénible. Bien qu’il y ait eu de nombreux films de guerre avant de sauver le soldat Ryan qui traitaient du sujet de la Seconde Guerre mondiale, y compris The Longest Day, A Bridge Too Far et Kelly’s Heroes, aucun n’avait présenté le conflit d’une manière aussi viscérale. Sauver la séquence d’ouverture du D-Day du soldat Ryan à lui seul est une bataille implacable et prolongée qui montre des dizaines de soldats abattus par des tirs de mitrailleuses et des explosions, avec la caméra destinée à placer les téléspectateurs au milieu du chaos.

L’idée maîtresse de l’histoire de Saving Private Ryan entre en scène après cette scène, avec le capitaine Miller (Tom Hanks) et son équipe chargés de trouver un jeune soldat nommé Ryan (Matt Damon) – dont les trois frères ont été tués au combat – et de le ramener chez lui . En route pour retrouver Ryan, les hommes remettent en question la logique de risquer la vie de huit personnes pour en sauver une et rencontrer un certain nombre de conflits sanglants. Alors que la séquence du jour J pourrait être celle que le public se souvient le plus de Saving Private Ryan, elle présente plusieurs scènes obsédantes, y compris la mort douloureuse de Medic Wade (Giovanni Ribisi, Sneaky Pete).

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Oui, c’est vraiment Ted Danson pour sauver le soldat Ryan

La scène la plus déchirante est sans doute la finale de Saving Private Ryan, où l’équipe a localisé Ryan et aide son unité à repousser les troupes allemandes dans la ville de Ramelle. Une séquence clé trouve le soldat Mellish (Adam Goldberg, Fargo) seul et engageant un soldat Waffen SS au corps à corps dans une maison en ruine. Les deux soldats ont du mal à se maîtriser, tandis que le membre de l’escouade de Mellish, Upham (Jeremy Davies), surprend le combat et s’approche prudemment avec son fusil.

Mellish sort finalement son couteau pour tenter de tuer le soldat SS, qui s’avère trop fort et le domine. Alors que tout autre film aurait pu voir Mellish sauvé au dernier moment par Upham, Saving Private Ryan montre plutôt le jeune soldat paralysé de peur, incapable d’aider Mellish. Le soldat SS commence alors à plonger le couteau vers la poitrine de Mellish, qui supplie les Allemands de s’arrêter. La lame s’enfonce lentement dans la poitrine de Mellish alors que le soldat SS dit en allemand non traduit “Abandonnez, vous n’avez aucune chance. Laissez-nous mettre fin à cela. C’est plus facile pour vous, beaucoup plus facile. Vous verrez, c’est fini dans un instant.”

La mort lente et moelleuse est l’un des moments les plus pénibles du soldat Ryan, car il est si intime. Regarder le soldat plaider pour sa vie – sachant que cela ne servira à rien – alors que Upham est tellement submergé par la peur qu’il ne peut pas aider, ramène à la maison certaines des horreurs du conflit. Le soldat SS rencontre plus tard l’Upham recroquevillé dans les escaliers et, pour une raison inconnue, le laisse vivre. Upham appuie finalement sur la gâchette du soldat allemand qui a tiré sur le capitaine Miller – que l’équipe avait précédemment capturé et relâché après que Upham les avait suppliés – mais au lieu d’être un moment héroïque, cela symbolise simplement sa perte personnelle d’innocence. Plus de 20 ans après la sortie du film, le public trouve toujours Sauver le soldat Ryan scène de couteau l’une de ses plus obsédantes, qui met en évidence la puissance du film.

Suivant: Le soldat sauveur Ryan Cameo de Bryan Cranston est sa performance la plus sous-estimée

Pourquoi Rey peut utiliser la force de la foudre dans la montée de Skywalker

A propos de l’auteur

C’est prononcé Paw-rick, pas Pad-raig. Maintenant, c’est terminé, une brève introduction. Padraig écrit sur le cinéma en ligne depuis 2012, lorsqu’un ami lui a demandé s’il souhaitait contribuer occasionnellement à la critique ou à la fonctionnalité de son site.

Un passe-temps à temps partiel s’est rapidement transformé en carrière quand il a découvert qu’il aimait vraiment écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo – il avait même (sans doute) un peu de talent pour cela. Il a écrit des mots pour Den of Geek, Collider, The Irish Times et . au fil des ans, et peut discuter de tout, du MCU – où Hawkeye est clairement le meilleur personnage – au joyau du film b culte le plus obscur, et son chaud nécessite souvent des gants résistants à la chaleur à manipuler.

Il est aussi très moderne, donc ses films préférés incluent Jaws, Die Hard, The Thing, Ghostbusters et Batman. Il peut être trouvé comme i_Padds sur Twitter en train de faire de mauvais jeux de mots.

Plus sur Padraig Cotter