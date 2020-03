Saved By The Bell Star confirme que Zack et Kelly apparaissent ensemble dans la suite

Sauvé par le gong La star révèle que les personnages Zack et Kelly apparaîtront ensemble dans la série revival. L’une des sitcoms pour jeunes adultes les plus influentes des années 90, Saved by the Bell, a duré quatre saisons sur NBC et a engendré deux spin-offs, Saved by the Bell: The College Years et Saved by the Bell: The New Class, comme ainsi qu’une paire de films faits pour la télévision.

Créé par Sam Bobrick, Saved by the Bell suit un groupe d’amis du secondaire et leur principal M. Belding. Barré par l’incorporation Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), le groupe d’adolescents de Bayside High School – Kelly (Tiffani-Amber Thiessen), AC Slater (Mario Lopez), Screech (Dustin Diamond), Jessie Spano (Elizabeth Berkley), et Lisa Turtle (Lark Voorhies) – naviguez dans des situations comiques légères tout en enseignant des leçons de vie sur des questions telles que la consommation de drogues, l’itinérance, la mort et les droits des femmes. Plus tôt cette année, Peacock, le service de streaming de NBCUniversal, a annoncé qu’il donnerait à Saved by the Bell une suite. Dans le renouveau de Saved by the Bell, le gouverneur de Californie, Zack Morris, est critiqué pour avoir fermé plusieurs écoles secondaires à faible revenu et met en œuvre un programme qui envoie les élèves concernés dans des écoles très performantes, notamment Bayside High. This Saved by the Bell sera centré sur un nouveau groupe d’adolescents, y compris les enfants de Zack Morris et Jessie Spano, et le retour de AC Slater, Jessie et Kelly – bien que les fans se demandent combien de temps à l’écran les personnages familiers horloge.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Comment bonjour, Mlle Bliss est devenue sauvée par la cloche

S’adressant à TVLine, Gosselaar annonce que les amoureux de lycée Kelly et Zack apparaîtront ensemble dans la réunion Saved by the Bell pour plus qu’un simple caméo. Gosselaar confirme le retour de Thiessen sous le nom de Kelly Kapowski-Morris et déclare: “Pour autant que je sache, elle sera dans un épisode ou deux avec moi.” S’exprimant sur le temps limité du duo à l’écran, Gosselaar ajoute également: «… n’était pas nécessairement à cause de notre désir de le faire. C’était plus un engagement envers d’autres choses. » Gosselaar est actuellement une série régulière sur Mixed-ish d’ABC, et Thiessen travaille sur Alexa et Katie de Netflix.

Saved by the Bell continue de se préparer pour le renouveau très attendu et a annoncé que le nouvel afflux d’étudiants comprendra Lexi (Josie Totah), Mac Morris (Mitchell Hoog), Jamie Spano (Belmont Cameli), Daisy (Haskiri Velazquez) et Nouveau directeur de Bayside (John Michael Higgins). Lisa (Voorhies) et Screech (Diamond), deux personnages emblématiques de la série qui ne devraient pas revenir, ont regretté leur exclusion du renouveau de Saved by the Bell.

À une époque de redémarrages et de relances, faire revivre une série emblématique pourrait être un succès. Saved by the Bell était un incontournable de la télévision pour le public adolescent pendant son époque, et le renouveau fait face à une concurrence féroce avec le nombre d’émissions pour jeunes adultes disponibles sur les plateformes de streaming. Cependant, la décision de ramener Zack, Jesse, Slater et Kelly a suscité davantage de buzz et d’excitation. Avec les visages familiers attachés et les nouvelles intrigues, Sauvé par le gong a le potentiel d’être un gagnant pour NBCUniversal’s Peacock.

Suivant: Sauvé par le redémarrage de Bell: 5 choses que nous savons et 5 choses que nous espérons voir

Source: TVLine

Falcon & Winter Soldier ne sont pas exactement amis dans Disney + Show

A propos de l’auteur

Bethany est rédactrice de nouvelles pour ScreenRant et fait partie de l’équipe depuis 2019. Parallèlement à ScreenRant, elle a publié dans le magazine ALO et écrit, produit et filme actuellement les docuseries qu’elle a créées sur YouTube appelées Oddity Odysseys. Bethany est devenu fasciné par l’industrie du divertissement après avoir regardé Autant en emporte le vent à l’âge de cinq ans et plonge dans l’histoire d’Hollywood autant que possible. Quand elle n’écrit pas et n’explore pas les ruines urbaines, Bethany bingte The Golden Girls et The X-Files pour la millionième fois.

En savoir plus sur Bethany Guerrero