Saw 9 est tellement mieux que ce à quoi nous nous attendions

Lorsque la remorque pour Spirale: du livre de la scie, le neuvième volet de la franchise Saw, a chuté, les fans et les critiques ont été surpris par le potentiel qu’il a démontré.

La franchise de films Saw est quelque peu complexe. Lancé en 2004 lorsque le réalisateur James Wan a adapté un court métrage en un long métrage, Saw est devenu la pierre angulaire du connaisseur de films d’horreur des années 2000. Après les pièges de torture élaborés de John Kramer, alias Jigsaw, et de ses fidèles cohortes, les films Saw puisent dans un instinct brutal de survie, distribuant du sang et du sang dans le processus. Après le succès de son premier opus, la série a continué à sortir un film par an jusqu’en 2010, date à laquelle il a fallu sept ans avant de sortir Jigsaw en 2017.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Saw: Amanda Young est devenue la principale tueuse à Dead By Daylight

Bien qu’ils atteignent rarement un succès critique, les films Saw ont presque toujours été des succès majeurs au box-office. Sauf le slog traînant qui était Saw VI, chaque tranche de la franchise Saw a gagné bien plus de 100 millions de dollars. Saw a fourni un rite de passage pour la première incursion de nombreux fans dans l’horreur. Classiques pyjamas, ils n’ont jamais reculé devant le gore gratuit et l’hyperviolence, alliant la qualité viscérale des slasher flicks à la tension des thrillers. Au fur et à mesure que la série progressait, ses scénarios et ses personnages sont devenus obsolètes, à la fois de formule et de plus en plus compliqués.

Saw 9 offre une nouvelle vision d’une franchise rassis

Au moment de l’annonce de Spiral: From The Book Of Saw, beaucoup étaient déjà déçus par la franchise Saw. Il était devenu alambiqué et décousu, des relations de caractère déroutantes à la réticence à évoluer.

Le scénariste Chris Rock offre une opportunité unique à la franchise qui pourrait lui donner une nouvelle vie, apportant une perspective unique au mix. Le comédien a confirmé qu’il inclurait des éléments de comédie dans le film. C’est un ajout inattendu et, bien que les fans puissent être sceptiques quant à son succès, c’est cette inattendue qui était bien nécessaire pour revigorer la franchise. Après tout, Rock ne serait pas la première personne à passer de la comédie à l’horreur et le premier film d’horreur de Jordan Peele, Get Out, lui a valu un Oscar. Une compréhension du rythme, du timing et des émotions du public est clairement une compétence transférable entre les deux genres.

Rien que dans la bande-annonce, il est clair que Spiral s’écartera quelque peu de l’atmosphère établie de ses huit prédécesseurs. Son esthétique est entièrement différente, s’appuyant davantage sur une ambiance cinématographique brillante que sur l’aspect grungy et shabby-chic de ses itérations des années 2000. De nombreux fans ont rapidement connecté son apparence à Se7en, une comparaison pertinente considérant que le mystère du meurtre en série a également servi d’inspiration pour le court-métrage original. C’est une prise moderne qui établit son propre look. Sa volonté d’apporter des changements à la formule éprouvée a fait vibrer les fans.

Connexes: Regardez le court métrage de scie original

Saw 9 ressemble à un retour aux sources

Spiral n’effacera pas complètement l’héritage de Saw, au lieu de cela. La bande-annonce montre plusieurs œufs de Pâques pour les fans de la franchise, de la spirale de la joue de Billy à un rappel troublant de la scie originale. Spiral semble avoir parfaitement compris l’attrait du premier film, et de loin le mieux noté: l’horreur graphique mélangée au commentaire social. Mettant en vedette deux officiers de police noirs, Spiral a de nombreuses occasions d’ajouter de nouveaux niveaux au commentaire de l’original compte tenu du climat américain actuel. À l’instar des Watchmen de 2019, la franchise prend le matériel source bien-aimé d’origine et ajoute une nouvelle profondeur grâce à la diversification des voix. Rotten Tomatoes classe Spiral parmi ses films les plus attendus de 2020.

En fin de compte, Saw est une franchise pour les fans. Les critiques ont peu d’amour pour cela, mais le numéro de billetterie confirme son appel à maintes reprises. Rock lui-même est fan. Il a déclaré à Deadline: “Je suis un fan de Saw depuis le premier film en 2004. Je suis excité par l’opportunité de prendre cela dans un nouvel endroit vraiment intense et tordu.” À une époque sursaturée par les films dirigés par des comités et les redémarrages à partir d’argent, Spirale: du livre de la scie on dirait qu’il vient d’un endroit authentique, combinant l’ancien bien-aimé avec le nouveau passionnant.

Suivant: Les franchises d’horreur reviennent en 2020

Pourquoi Terminator 2: Judgment Day a été fixé dans le futur

A propos de l’auteur

Shannon Lewis est journaliste de reportages et d’actualités sur .. Elle a de l’expérience dans le domaine de la rédaction en tant que rédactrice en chef adjointe de Specialty Food, un magazine en ligne et imprimé, en tant que commissaire de sa section d’actualités et des médias sociaux. Elle travaille comme rédactrice indépendante depuis 2017, rédigeant des articles, des reportages et des profils sur un large éventail de sujets, des affaires et de la technologie à la culture pop et aux médias. Auparavant, elle a également travaillé en tant qu’écrivain fantôme pour un manuscrit de fiction et co-fondé le magazine d’arts et de littérature, Octarine.

Originaire de Querétaro, au Mexique, elle est diplômée du programme de littérature anglaise de l’Université d’East Anglia avec programme d’écriture créative. Lecteur avide et fan d’écriture, elle met à profit son amour de la littérature pour disséquer les films de ses genres préférés, notamment les films d’horreur, les comédies romantiques et les films de super-héros. Elle se concentre sur la coupe transversale entre l’histoire, le contexte culturel et le développement du personnage. Quand elle n’est pas occupée à lire tout ce qui a été publié sous le manteau d’Image Comics, vous pourriez la trouver en train d’écrire de la fiction, de l’escalade ou de préparer une anthologie d’horreur avec des amis.

En savoir plus sur Shannon Lewis