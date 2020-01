Scarlet Witch pourrait faire revivre Black Widow sur bande

Selon une nouvelle rumeur, préparée par Mikey Sutton (initié du MCU), en Docteur étrange 2 on verra Sorcière écarlate ressusciter Black Widow et de cette façon, il pourrait y avoir un deuxième film de ce dernier personnage.

Sans aucun doute, les phases 4 et 5 du Univers cinématographique Marvel continuer à générer des rumeurs et des théories parmi les fans. Récemment Mikey Sutton, initié du MCU, a révélé que dans Docteur étrange 2, Wanda ressuscitera Natasha et de cette façon, il pourrait y avoir un deuxième versement de Black Widow

N’oubliez pas que Black Widow a été sacrifié dans Avengers: Fin de partie, et que son prochain film n’interférera pas dans cette chronologie, mais se déroulera il y a longtemps des événements de Avengers: Infinity War. Je veux dire, que le nouveau film Marvel il fonctionnera comme une sorte de prequel qui vous permettra de comprendre plusieurs des caractéristiques de Natasha Romanoff

Sera-t-il ressuscité?

Avec cette nouvelle rumeur en vue, il semble que la fin de Black Widow Ce n’est pas proche. Apparemment dans Docteur étrange 2, le personnage joué par Scarlett Johansson Je reviendrais à la vie.

Cela se produirait après les événements de WandaVision, la série de Disney +, car Docteur étrange 2 ne sortira pas en salles avant mai 2021. Selon ces nouvelles informations, le caractère de Elizabeth Olsen faire revivre La vision et dans le programme transmis par la plateforme de streaming, nous verrons que les deux créent un style de vie de rêve, en suivant la bande dessinée Maison de M.

De cette façon, Wanda saura déjà comment ressusciter quelqu’un et Docteur étrange 2 Il mettra ces connaissances en pratique pour donner vie à Natasha. Cette nouvelle rumeur rejoint ceux qui disent que dans ce nouveau film le sorcier sera présenté au X Men et servira à préparer la voie à Illuminati, un groupe Marvel, composé de certains des héros les plus puissants. D’un autre côté, il y a aussi la possibilité de le voir dans la série Scarlet Witch.

Article précédentLa bande-annonce de Morbius est plus proche que nous ne le pensons

Article suivantLe Flash: Le film sera basé sur Flashpoint mais ce sera différent

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.