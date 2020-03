Scarlet Witch (Wanda Maximoff) – Cinemascomics.com

Origines de la sorcière écarlate

Après la mort tragique de sa fille, Anya, dans un incendie provoqué par une foule anti-mutant, le mutant Magnéto, a utilisé ses pouvoirs et exterminé toute la foule sous le regard de sa femme, Magda. Horrifiée par ce qu’elle a vu, Magda s’est enfuie de son mari vers la petite fille. Transia Nation dans les Montagnes des Balkans, déjà enceinte de jumeaux. La jeune femme a accouché sur la montagne Wundagore, “La Citadelle du Haut Évolutionnaire”, aux jumeaux Wanda y Pietro. Ce jour-là, l’ancien dieu déchu connu sous le nom de Chton a infusé le nouveau-né Wanda avec un grand potentiel magique en plus de ses capacités mutantes. Magda est décédée après l’accouchement.

A cette époque, ils sont également apparus à Wundagore , Robert et Madeline Frank, de vieux super-héros appelés Whizzer y Miss Amérique, qui attendait un enfant. Son fils est né mort et Madeline est également décédée. Bova, assistant du High Evolutionary, a décidé de réparer les choses en donnant les jumeaux à Robert comme s’ils étaient ses enfants, mais en apprenant la mort de sa femme, il s’est échappé. Puis, le High Evolutionary s’est présenté comme un dieu devant le gitan Django Maximoff et sa femme Marya et les ont remis aux enfants, qui ont ensuite été nommés Pietro et Wanda.

La renaissance des pouvoirs

Lorsque Wanda et Pietro, déjà adolescents, ont découvert leurs pouvoirs mutants, une foule a tenté de les lyncher, mais ils ont été sauvés par Magneto. Reconnaissants, ils ont décidé de rejoindre le Brotherhood of Evil Mutants, qui a conduit à la Sorcière écarlate faire face à plusieurs reprises aux X Men. Après l’arrivée d’un extraterrestre nommé The Stranger to our planet, la confrérie des mutants diaboliques s’est séparée, de sorte que la sorcière écarlate et son frère jumeau ont décidé de rejoindre le groupe de héros connu sous le nom de Avengers. À son retour sur terre, Magneto a tenté de réarmer la confrérie, mais les jumeaux n’ont plus travaillé avec lui.

Des années plus tard, connaissant une partie de leur histoire, ils ont cru pendant un certain temps que Robert Frank était leur père, et ils s’appelaient Wanda et Pietro Frank. Mais Django les a découvert et a su qu’ils n’étaient pas morts comme il le croyait. Django est mort en sauvant la sorcière écarlate de l’entité Chton qui l’avait possédée, et bien qu’ils aient conservé leurs noms de Wanda et Pietro, ils ont tous deux pris le nom de famille “Maximoff” en leur honneur.

Votre vie avec Vision

Wanda s’est mariée La vision l’androïde, et pour un temps tout était bonheur. Il a même eu deux enfants, dont on a découvert plus tard qu’ils n’étaient pas réels mais le produit de sa magie sous l’influence de Mephisto. D’autre part, La vision Il était dépourvu de ses émotions à l’époque. Bien qu’elle les ait retrouvés plus tard, elle a refusé de reprendre sa relation avec Wanda, consciente de la façon dont son démantèlement l’avait fait souffrir.

Plus tard, l’esprit du Sorcière écarlate elle a commencé à en vouloir à l’utilisation de ce qu’elle a appelé “Magic of Chaos”. Cette magie, selon le Dr étrange il n’existait pas dans la réalité, mais était le reflet de l’esprit torturé du protagoniste. Lorsque les Avengers le découvrent, il est trop tard, car Wanda, complètement déséquilibrée et avec le ressentiment qui a fait que ses enfants ne sont plus que des illusions de son propre pouvoir, précipite ce qu’on a appelé “Avengers désunis”. Une succession d’événements qui se termineraient avec le Avengers Mansion gravement endommagé, les Avengers dissous avec leurs privilèges internationaux révoqués et la mort de plusieurs personnages qui reviendraient plus tard à la vie après les événements de Dynasty M. Ces deux noms seront utilisés plus tard par les membres des Young Avengers. Après ces événements, Wanda sera d’abord sous la garde de Dr étrange, après Charles Xavier y Magnéto plus tard.

Quelques mois plus tard, ce qui restait des Avengers et des X-Men s’est réuni lors d’un sommet convoqué par Xavier lui-même. Là, ils devaient décider de l’avenir de la sorcière écarlate, toujours déséquilibrée et sans signe d’amélioration. Potentiellement, Wanda était capable de modifier la réalité elle-même, comme elle le démontrerait quand ils la poursuivraient. D’un geste, la réalité elle-même a changé. Le monde parallèle que la sorcière écarlate a créé était dominé par des mutants, avec Magnéto et sa dynastie comme souverain.

Pouvoirs et capacités

Ce personnage Marvel a des pouvoirs mutants et magiques, étant Agatha Harkness Le mentor de Wanda. Ses pouvoirs mutants lui permettent de contrôler la relation de cause à effet afin que les effets les plus imprévisibles et les plus improbables se produisent dans une zone. À plusieurs reprises, ce pouvoir proviendrait de la capacité de Wanda à contrôler la «magie du chaos», une magie d’effets imprévisibles à laquelle Wanda est particulièrement sensible.

De cette façon, le Sorcière écarlate Il peut former une sphère magique autour de la sentinelle et des fragments de roche, altérant la composition de la roche, la transformant en une attraction d’éléments magnétiques qui, bien que détruits, s’attireront avec force, piégeant leur victime au milieu.

Leurs pouvoirs ont considérablement augmenté lors de la rencontre entre Les Vengeurs et la Justice League, quand il était dans l’univers de la Ligue, puisque là-bas la magie du chaos est beaucoup plus puissante.

