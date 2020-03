Scarlett Johansson a appelé Hulk un “mutant”

Ces acteurs ne savent même pas sur quels films ils travaillent, comme le montre Scarlett Johansson en appelant le mutant Hulk.

Évidemment, c’était une petite erreur / glissade, mais après avoir participé à 7 films de l’univers cinématographique Marvel et l’un d’eux étant le protagoniste absolu tel qu’il est Veuve noire. Nous devrions demander Scarlett Johansson un peu plus de rigueur quand on parle d’un personnage aussi important dans la bande dessinée que lui Hulk.

Dans une interview, l’actrice Scarlett Johansson a parlé de l’un des moments les plus importants de UCM, lorsque les Avengers se rassemblent en cercle pendant la bataille de New York. Décrivant la scène, elle a révélé: «Aucun de nous ne savait si ce film allait fonctionner. Cela semblait fou. ” Il est allé plus loin et a expliqué: “Il y a un Dieu nordique, il y a le personnage de Tony Stark, le playboy milliardaire, et puis il y a un scientifique mutant qui a un problème de gestion de la colère.” Il a également évoqué l’incertitude de savoir si Les Vengeurs (2012) serait un succès, et a déclaré: “Il semble que les gens vont l’adorer ou ce sera un désastre.”

Bruce Banner n’est pas un mutant Marvel.

Scarlett Johansson a tort. Les mutants sont des personnages qui obtiennent leurs pouvoirs grâce à la génétique, en particulier Gen X. Les héros les plus connus sont les X Men, qui n’apparaissent pas encore dans les films du Univers cinématographique Marvel. Tandis que Hulk il a acquis ses pouvoirs en s’exposant aux rayons gamma et non à un gène. Cela signifie qu’il n’est pas un mutant, mais un personnage comme Spider-man ou Captain America ils obtiennent leurs pouvoirs d’une source extérieure.

Cela montre à quel point les acteurs prennent peu au sérieux les grandes sagas auxquelles ils participent. Par exemple, Gwyneth Paltrow Je ne savais même pas que Tom Holland était Spider-man. Bien que cela ne soit pas vraiment mauvais, car de cette façon, ils n’obsèdent pas leurs personnages et ne font qu’une performance en fonction de ce que les cinéastes leur disent, qui sont des gens qui doivent être plus en contact avec le matériel d’origine.

Scarlett Johansson jouera dans Black Widow, le nouveau film de Marvel qui devrait être publié le 30 avril 2020. Mais à cause de Coronavirus (Covid-19) changera probablement la date. Pendant ce temps, nous ne savons pas quels sont les plans du studio de cinéma pour Hulk, mais on peut le voir dans la série Disney + Protagonisée par Hulka (She-Hulk).

