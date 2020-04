Scarlett Johansson a assuré que Black Widow est un drame familial

Dans la nouvelle phase de Marvel, il ne fait aucun doute que Black Widow est l’un des films attendus. Alors que la bande est arrêtée en raison du coronavirus, Scarlett Johansson en a profité pour fournir plus de détails.

Sans aucun doute, Veuve noire est l’un des films les plus attendus des fans de Marvel. Le film jouera Scarlett Johansson, qui a donné vie au personnage de Natasha Romanoff depuis 2010 quand il a fait ses débuts en Iron Man 2. Récemment, l’actrice a révélé que ce nouveau film sera un drame familial.

Veuve noire est dirigé par Cate Shortland et il se déroule bien avant les événements de Avengers: Fin de partie, bande où le personnage de Scarlett Johansson il meurt en se sacrifiant pour obtenir la pierre d’âme à Vormir. Le film, qui a été retardé par le coronavirus, montrera les événements qui se sont produits après Captain America: guerre civile, lorsque Natasha s’implique dans une mission extérieure, où aucun des super-héros que nous connaissons déjà n’est impliqué.

Dans ce film, nous rencontrerons la famille de Nat, composée de Yelena Belova (Florence Pugh), une veuve noire avec laquelle elle a une certaine rivalité; Melina Vostokoff (Rachel Weisz), une autre veuve noire de premier plan; et Alexei Shostakov alias Red Guardian (David Harbour), l’homologue russe de Captain America, un soldat qui a laissé ses meilleures années derrière lui mais qui revient pour plus d’action.

Serons-nous confrontés à un drame familial?

Les bandes du Marve Cinematic UniverseJ’ai toujours été caractérisé en offrant plus que des films de super-héros typiques et en essayant de mélanger les genres. Selon Scarlett Johansson, le film Black Widow aura des notes de drame familial.

«L’un des thèmes du film est la famille. Qu’est-ce que la famille? Comment nous définissez-vous? Comment notre passé nous définit-il? Comment notre famille – quelle que soit notre définition – fait de nous ce que nous sommes, pour le meilleur ou pour le pire? », A révélé l’actrice.

En outre, l’actrice a reconnu que Kevin Feige Il cherche toujours à offrir quelque chose de plus aux fans, de sorte que, de cette manière, ils obtiennent non seulement la bande de super-héros typique, mais soient surpris par une bonne construction des personnages et de leur passé.

Partager

Publication précédente

Fast and Furious: Hobbs & Shaw aura une suite

Article suivant

Harry Potter à la maison: le nouveau projet de J.K. Rowling

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.