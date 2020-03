Scarlett Johansson a révélé pourquoi le film tardait à arriver

Black Widow est devenue l’une des sorties les plus attendues de l’univers cinématographique Marvel. Bien que le personnage soit sur grand écran depuis un moment, c’est son premier film solo et Scarlett Johansson explique pourquoi cela a pris autant de temps.

Depuis ses débuts en Iron man 2, Natasha Romanoff / Black Widow est devenu l’un des personnages les plus populaires du Univers cinématographique Marvel. C’est pour cette raison que le premier film solo de Veuve noire Il a été très bien reçu par les fans. Mais pourquoi ce film a-t-il mis tant de temps à arriver?

Profitant d’une récente interview avec Entertainment Weekly, qui fait partie de la campagne promotionnelle Marvel a lancé pour la première de Veuve noire le 1er mai prochain (30 avril en Espagne), Scarlett Johansson et Kevin Feige Ils ont finalement révélé la raison pour laquelle le projet avait mis si longtemps à se matérialiser.

“Nous avions prévu la fin de la saga infinity (Infinity War et Endgame) au cours des cinq ou six dernières années, et le voyage de Natasha dans ces films était d’une grande importance”, explique Feige. “L’idée de produire un film indépendant, qui se déroule également dans le passé, pour un personnage que nous connaissions déjà et avec qui nous travaillions déjà, ne s’est pas concrétisée.”

Un film qui promet

D’un autre côté, Scarlett Johansson déclare qu’elle n’était pas sûre de prendre cette mesure non plus, car elle ne savait pas ce qu’un film solo de Black Widow pouvait apporter. «Si nous voulions le faire, cela devait être satisfaisant sur le plan créatif. Je travaille depuis si longtemps, je dois avoir l’impression de me mettre au défi. Je ne voulais pas faire la même chose qu’auparavant. »

Heureusement, le réalisateur australien Cate Shortland Il est venu à Marvel avec une vision du personnage que ni le studio ni l’actrice ne pouvaient rejeter. “Quand j’ai vu les films précédents, j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient exclues du personnage, à cause de cela, il est vu comme une chose”, explique Shortland. “Nous ne pouvons souvent pas voir qui elle est quand elle est seule, qui elle est quand elle s’éloigne de la façade de l’héroïne d’action.”

En attendant pour la première fois qu’un film de Veuve noireIci, nous vous disons l’identité du méchant dans le film. Attention, il y a des spoilers.

