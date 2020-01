Scarlett Johansson entre dans l’histoire aux Oscars 2020

Hier, les nominés pour le Oscar 2020, les prix les plus importants du cinéma, et Scarlett Johansson Il est répertorié. Comme si cela ne suffisait pas, l’actrice a réussi à entrer dans l’histoire en obtenant une double nomination.

Sans aucun doute, Scarlett Johansson Vous êtes au meilleur moment de votre carrière. L’actrice a réussi à obtenir un film solo dans Marvel avec Black Widow, qui vient de sortir un nouveau trailer. Et maintenant, elle a été nominée deux fois pour Oscar 2020, un fait qui ne s’est pas produit il y a 12 ans.

C’est la première fois que Scarlett Johansson est nominée pour un Oscar et il le fait par la grande porte, avec deux chances de gagner la statuette. L’actrice est présente aussi bien dans la catégorie des Meilleure actrice pour une histoire de mariageau Meilleure actrice dans un second rôle de Jojo Rabbit. Comme le souligne le Los Angeles Times, la double nomination est assez rare et ne s’est produite que onze fois dans l’histoire des récompenses. La dernière fois que quelqu’un l’a eu, c’était Cate Blanchett en 2007 avec Elizabeth: l’âge d’or et je n’y suis pas.

Pour le moment, personne n’a remporté les statuettes dans les deux catégories.

Oubliés et surprises

Outre la grande surprise de la double nomination de Scarlett Johansson, l’Oscar 2020 a également surpris d’autres nominés. Comme la présence de Klaus, le film espagnol, dans la catégorie Meilleur film d’animation ou le manque de femmes dans la catégorie du Meilleur Réalisateur. Bonnes et mauvaises surprises.

Les Oscars 2020 auront lieu le 9 février.

Article précédentLe Falcon et The Winter Soldier ont annulé son tournage à Porto Rico

Next articleCrisis in Infinite Lands: la dernière bande-annonce de crossover est apparue

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.