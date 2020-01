Scarlett Johansson pourrait continuer à l’UCM après Black Widow

Après plusieurs années, enfin Scarlett Johansson Il aura son film solo: Black Widow. Selon une nouvelle théorie, l’actrice pourrait continuer dans le UCM Après ce nouveau film. Rappelons que son personnage est mort en Avengers: Fin de partie.



Dans la dernière bande-annonce de Black Widow un mystère infâme est apparu qui lutte contre la protagoniste et presque comme un reflet imite ses mouvements, on parle de Taskmaster Ce nouveau personnage a déclenché plusieurs théories et l’une relie la poursuite de Scarlett Johansson dans le Univers cinématographique Marvel.

Selon THR, compte tenu non seulement de la similitude de leurs mouvements, mais de leur physique, Le méchant caché dans ce costume pourrait être un clone de Natasha Romanoff. Cette hypothèse est basée sur les bandes dessinées de Secret Empire, dans lesquelles Natasha est relancée avec un clone auquel une partie de ses souvenirs de sa vie antérieure est transmise. De plus, cette théorie dit que le caractère de Scarlett Johansson continuerait à devenir Taskmaster De cette façon, après la première de Black Widow, l’actrice pourrait continuer à l’UCM.

Mais la chose ne s’arrête pas là …

Bien sûr, il y a d’autres paris sur qui se cache derrière l’identité de Taskmaster dans le film Black Widow Il a également été émis l’hypothèse qu’il est Œil de Faucon, parce que dans la bande-annonce, l’homme masqué est utilisé comme un arc et des flèches d’un char. Il convient de noter que la théorie la plus populaire visait à incarner Rachel Weisz en tant qu’agent double. Son personnage, Melina Vostokoff, dans les bandes dessinées a une autre identité appelée Iron Maiden et le costume est similaire à celui du personnage qui apparaît dans les bandes-annonces.

Alors que de nombreuses théories émergent, les fans espèrent juste voir Scarlett Johansson dans plus de films de Univers cinématographique Marvel. En attendant, il faut attendre la première de Black Widow

Article précédentHouse of the Dragon, préquelle de Game of Thrones, n’arrivera pas avant 2022 au moins

Article suivant Revue de l’injustice: Dieux parmi nous: quatrième année

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.