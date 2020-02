Scénariste et réalisateurs recrutés pour le redémarrage du massacre de la scie à chaîne du Texas par Fede Alvarez

Le redémarrage du Texas Chain Saw Massacre produit par Fede Alvarez a maintenant un scénariste et des réalisateurs. Variety rapporte que la nouvelle version du classique de l’horreur de 1974 sera écrite par Chris Thomas Devlin (Cobweb) et dirigée par Ryan et Andy Tohill (The Dig).

Le film devrait être produit par Alvarez, qui est connu pour son redémarrage d’Evil Dead et le film d’invasion à la maison de 2016, Don’t Breathe. Alvarez produit aux côtés de son partenaire de Bad Hombre, Rodolfo Sayagues, avec le soutien légendaire du film.

“La vision de Tohill est exactement ce que veulent les fans”, a déclaré Alvarez. “C’est violent, excitant et tellement dépravé qu’il restera avec vous pour toujours.”

La franchise Texas Chainsaw a connu une longue série de suites au fil des ans, ainsi qu’une prise de vue redémarrée en 2003 via Platinum Dunes qui a vu une suite. Texas Chainsaw 3D de 2013 a servi de suite directe au premier film et a ignoré les événements des suites, tandis que Leatherface de 2017, le film le plus récent, était une préquelle.

Le site note que Legendary espère lancer une nouvelle relance de franchise avec cette dernière prise.