Matrix 4 : Une Scène d’action filtrée de NEO et Trinity diffusée sur le web

Le film Matrix 4 est en plein tournage et nous pouvons voir une scène filtrée où NEO et Trinity Ils sautent d’un immeuble.

Quelques photos et vidéos récentes du plateau de tournage de San Francisco du film de Matrix 4 nous avons eu un premier aperçu de l’étoile Keanu Reeves avec un aspect très différent de l’interprétation de la trilogie originale, mais cette nouvelle vidéo de l’ensemble présente apparemment une version beaucoup plus familière de NEO et Trinity.

Bien évidemment, dans la vidéo, il y a des doubles d’action Keanu Reeves et son co-protagoniste Carrie-Anne Moss Nous pouvons voir un saut spectaculaire. Il convient de noter que la femme prend l’homme, puis il semble qu’ils commencent à voler vers le haut tout en tenant la main de son partenaire.

Voici la vidéo du tournage de Matrix 4 avec les personnages de NEO et Trinity en pleine action.

De quoi parlera le film?

Nous n’avons toujours pas de détails sur l’intrigue pour Matrix 4, mais ce sont les mots des responsables du film Toby Emmerich (producteur) et Lana Wachowski (réalisatrice):

«Nous ne pouvions pas être plus excités de rentrer dans la matrice avec Lana Wachowski. Elle est une véritable visionnaire, une cinéaste créative unique et originale. Nous sommes ravis qu’il écrive, réalise et produise ce nouveau chapitre dans l’univers de science-fiction préféré des fans. »

«Bon nombre des idées que Lilly (sa sœur) et moi avons explorées il y a 20 ans sur notre réalité sont maintenant encore plus pertinentes», a ajouté Lana Wachowski. “Je suis très heureux d’avoir ces personnages de retour dans ma vie et reconnaissant pour une autre occasion de travailler avec mes brillants amis.”

Matrix 4 met également en vedette Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Le film d’action de science-fiction réalisé par Lana Wachowski sortira en salles et 21 mai 2021.