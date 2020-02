Scène Venom 2 filtrée avec le méchant face à la police

Le film de Venin 2 C’est en plein tournage et on peut voir une scène filtrée où le personnage de Woody Harrelson fait face à la police.

Dans le film original de 2018, nous avons vu Woody Harrelson dans la scène post-crédits. Il joue Cletus Kasady, un psycho tueur qui rejoindra le symbiote Carnage dans Venin 2, devenant l’un des méchants les plus redoutables de Univers Marvel.

Voici la vidéo filtrée du tournage de Venom 2:

Comme nous pouvons le vérifier, Cletus Kasady Il ne semble pas trop inquiet d’avoir des armes pointées sur lui. Toujours selon les mouvements qu’il fait avec ses bras, il semble très probable que les effets spéciaux qui seront mis en post-production montreront sa transformation en Carnage.

De quoi parlera le film?

Venin 2 l’histoire se poursuivra là où il a laissé le premier film. Eddie Brock (Tom Hardy) Maintenant, il travaille avec le symbiote et, ensemble, ils sont devenus les protecteurs de San Francisco. Mais une grande menace les frappera durement. Puisque le psychopathe meurtrier Cletus Kasady va non seulement s’échapper de la prison, mais aussi obtenir son propre symbiote. Ce qui est clair, c’est que le combat sera plus spectaculaire que dans le film précédent.

Il y a certaines rumeurs qui indiquent que nous pourrions voir Spider-man et même se connecter avec Morbius. Puisque le vampire vivant de Marvel pourrait être la cause de la fuite de Cletus Kasady de prison. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Venin 2 Il est réalisé par Andy Serkis et a un casting spectaculaire dirigé par Tom hardy comme Eddie Brock / Venom, Michelle Williams comme Anne Weying, Amber Sienna en tant qu’invité, Woody Harrelson comme Cletus Kasady / Carnage, Stephen Graham, Naomie Harris comme Shriek et Reid Scott comme le Dr Dan Lewis.

Le film sera présenté en avant-première le 8 octobre 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.