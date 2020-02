Schitt & # 039; s Creek: 10 fois que Moira était d’une perception choquante

Moira Rose est peut-être connue pour être la membre de la famille la moins perspicace et la moins consciente de Schitt’s Creek, mais même elle a ses moments! Tout au long de l’émission, Moira a eu des aperçus de conscience, où nous l’avons vue comprendre à quel point elle était inutile envers un parent, ou voir exactement ce dont quelqu’un a besoin … même quand personne d’autre ne le fait.

De réaliser où sa parentalité n’a peut-être pas été la meilleure, de comprendre ce dont les gens ont besoin (et comment être sympathique avec eux), ce sont nos moments préférés où Moira n’était pas tout à fait aussi … Moira.

10 Essayer d’enseigner à David comment cuisiner

Certes, le processus réel d’essayer d’enseigner à David comment faire une “ recette de famille ” était hilarant, et c’est vraiment une scène de Moira Rose … l’entendre crier à David de simplement “ plier le fromage ” quand il est clair qu’elle n’a pas idée comment les fans ont roulé sur le sol. Cependant, son raisonnement pour cette «leçon» était d’une perspicacité impressionnante. Pour une fois, elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas réussi à enseigner à ses enfants comment prendre soin d’eux-mêmes et a voulu y remédier.

9 Quand elle place Roland

Tout au long de la série, Roland agace les Roses avec son “ amitié ” et ses blagues constantes – mais Moira est étonnamment perspicace quant à combien ils ont besoin de lui de leur côté. À certains moments où elle serait susceptible de livrer une réprimande écrasante à quelqu’un d’autre, elle est étonnamment douce avec Roland et avale souvent ses insultes. Elle peut penser qu’elle est au-dessus de tout le monde à la surface, mais en réalité, il est clair qu’elle sait quand elle doit la maîtriser.

8 Essayer de prendre soin d’Alexis

Alexis a toujours été laissée seule à traverser la vie, et les fans adorent entendre ses histoires complètement folles sur des situations extrêmement dangereuses dans lesquelles elle a été. Et pour la plupart, il est clair que Moira s’en fout vraiment. jusqu’à ce qu’Alexis tombe malade. Et tandis que Moira tente de se mettre en premier au début, à la fin de l’épisode, elle se rend compte qu’Alexis a besoin d’un amour maternel et parvient à le fournir.

7 Réalisant qu’elle peut être lavée

Moira est toujours convaincue qu’elle est beaucoup plus célèbre et réussie qu’elle ne l’est, même si elle est basée sur un rôle de feuilleton d’antan – et elle est également convaincue qu’elle n’est qu’à quelques instants de sa prochaine grande pause.

Elle parvient même à garder cet optimisme vivant pour un terrible film B sur les corbeaux … jusqu’à récemment, quand elle a eu un moment de clarté et s’est rendu compte qu’elle pourrait bien en avoir fini avec le jeu d’acteur. Ça ne prend pas, mais c’était là pendant une minute!

6 Venir aux fêtes locales

L’une des meilleures choses à propos de Schitt’s Creek a été de voir la famille Rose devenir réellement une partie de la communauté – bien qu’elle y ait résisté au début, en particulier Moira. Cependant, elle a ses moments où elle se rend compte qu’elle pourrait simplement avoir besoin de ces gens pour être ses amis … et cela devient clair lorsqu’elle se présente (et demande même des invitations à) diverses fêtes, y compris la grange de Mutt et le barbecue hawaïen de Roland .

5 Aller au diplôme d’Alexis

Une fois de plus, Moira montre qu’elle pourrait réellement prendre soin de sa fille plus jeune que les fans ne le pensent – surtout quand il s’agit d’Alexis essayant de s’améliorer. Quand elle a obtenu son diplôme, il semblait que Moira tirerait un Moira et ne viendrait pas – elle avait un spectacle avec les Jazzagals à s’inquiéter! Mais à la fin, elle a réalisé qu’Alexis avait vraiment besoin de soutien et s’est présentée avec le groupe pour chanter.

4 Essayer d’arrêter l’audition d’Alexis

Lorsque Moira a fini par reprendre la production de Cabaret, Alexis a décidé de “ passer une audition ” … et tout le monde a supposé que, compte tenu de ses leçons de voix, de leçons de théâtre et du fait qu’elle en avait sorti un single, elle serait dans.

Donc, quand Moira a essayé de l’empêcher d’auditionner en parlant du népotisme et de la façon dont cela ne serait pas approprié, il semblait qu’elle était son moi égoïste habituel … jusqu’à ce qu’Alexis fasse l’audition et se soit avérée terrible. Il semble que non seulement Moira savait qu’Alexis ne serait pas bon, mais elle était suffisamment perspicace pour essayer de la laisser tomber doucement.

3 Rejoindre les Jazzagals

Moira semble rarement être consciente du fait que d’autres pourraient être plus talentueuses qu’elle – ou qu’elle pourrait ne pas être aussi talentueuse qu’elle le pense, mais ces deux ont clairement pénétré sa nature obsédée par elle-même lorsqu’elle a rejoint les Jazzagals. D’une part, elle a daigné passer une audition (après quelques ennuis), suggérant qu’elle savait qu’elle en avait plus besoin qu’eux. Très vrai, et il était clair que lorsqu’elle est venue à son audition, elle pouvait en fait reconnaître quand quelqu’un était un meilleur chanteur, car elle ne voulait pas se produire après avoir entendu un solo.

2 Complimenter le styliste de Jocelyn

Cela peut être l’un des plus beaux moments de Moira sur Schitt’s Creek, d’autant plus qu’elle traite souvent Roland et Jocelyn avec un dédain à peine voilé. Cependant, lorsque Jocelyn tend la main et propose de l’emmener au «salon», Moira était inhabituellement tactique à ce sujet. Elle est revenue avec des cheveux qui ressemblaient exactement au style obsolète de Jocelyn, mais a en fait fait semblant de l’aimer pour éviter de blesser ses sentiments. La voir être si gentille, surtout en ce qui concerne ses perruques, a été un choc total – mais merveilleux qui a vraiment montré sa croissance.

1 Distinguer Stevie pour la comédie musicale

Ce doit être le moment le plus important pour Moira – car non seulement elle a vu quelque chose d’autre qu’elle, mais elle a vu quelque chose que personne d’autre en ville n’a vu. En cherchant une star pour la comédie musicale, elle a réussi à convaincre Stevie de la prendre … et elle savait, à un certain niveau, que ce serait juste la chose pour faire sortir Stevie de sa coquille. Elle avait raison, bien sûr, et sa performance dans la comédie musicale est devenue l’un des moments les plus déchirants de l’épisode. Plus que cela, Stevie envisage maintenant de se retirer et d’essayer de faire quelque chose de plus dans sa vie – jusqu’à Moira qui voit quelque chose en elle et qui voit quelqu’un qui pourrait obtenir beaucoup de choses sous les projecteurs.

