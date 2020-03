Scorpion pourrait revenir à Spider-man 3

L’acteur Michael Mando est confiant que son personnage Scorpion reviendra au film Marvel Spider-man 3 (2021).

Le caractère de Scorpion / Mac Gargan est apparu brièvement dans le film Spider-Man: Retrouvailles, plus précisément dans la bataille du Ferry et plus tard dans la scène post-crédits où il était en prison à côté de Le vautour / Adrian Toomes (Michael Keaton). Il lui a demandé s’il connaissait la véritable identité du Spider-Man, à qui le méchant principal du film a répondu non, ce qui était un mensonge, parce qu’il l’a fait. Maintenant, l’acteur Michael Mando il pense que c’est le moment idéal pour que son personnage revienne Spider-man 3.

“Il y a une possibilité”, a déclaré l’acteur lorsqu’on lui a demandé si les fans verraient Scorpion dans Spider-Man 3. “Il y a toujours une possibilité.” Cette scène post-crédit était clairement destinée à préparer le terrain pour quelque chose, et il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait apparaître aux côtés Adrian Toomes dans le prochain film de Morbius, le vampire vivant.

Ils préparent le terrain pour les six accidents.

Si jamais nous voyons le groupe de méchants appelé les six sinistres, sans doute Spider-man 3 Ce serait le film parfait. Depuis la dernière fois qu’on a vu Peter Parker, sa véritable identité a été révélée au monde. Cela pourrait provoquer des méchants comme Le vautour, le Scorpion, le venin, le Morbius, le Shocker et le Mysterio ils se sont joints à une bataille épique contre lui Spiderman.

Scorpion dans les bandes dessinées, il a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. Il était un détective privé qui J. Jonah Jameson embauché pour découvrir la véritable identité de Spider-Man. Mais également Mac Gargan Il a subi quelques expériences réalisées par Farley stillwell ce qui lui a donné la force et les compétences nécessaires pour affronter le Spiderman. Il avait également un costume qui le rendait beaucoup plus dangereux.

Pensez-vous que ce serait une bonne idée si Scorpion était l’un des grands méchants de Spider-Man 3? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

