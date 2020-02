Scott Cooper dirige l’adaptation de «Une tête pleine de fantômes» qui met en vedette Margaret Qualley

Il semble que Scott Cooper ait aimé le genre fantastique. Et c’est que le réalisateur, qui a attendu la première en avril de sa première incursion dans ce film, “ Antlers: Dark Creature ”, a signé pour diriger l’adaptation cinématographique du roman de Paul Tremblay dit «Une tête pleine de fantômes».

Le directeur de ‘Rebel Heart’, ‘The Law of the Strongest’, ‘Black Mass: Strictly Criminal’ et ‘Hostiles’ remplace Oz Perkins (‘Gretel and Hansel’) initialement annoncé dans un projet pour le que Ben Collins et Luke Piotrowsky aient signé à l’époque une première version d’un scénario qui doit maintenant être réécrit, il est même possible que Cooper lui-même.

D’un autre côté, son casting sera dirigé par Margaret Qualley, actrice connue pour sa participation à la fois à “ The Leftovers ” et à une célèbre publicité de Kenzo et nous avons récemment pu voir – à côté de ses pieds – dans l’un des finalistes de la Copa de Cinema 2019, ‘rase once in … Hollywood’.

Le film, produit par Cross Creek, The Allegiance Theatre et Team Downey par Susan et Robert Downey Jr., est l’un des nombreux projets qui arriveront la semaine prochaine au European Film Market parallèlement au Festival de Berlin pour rechercher tous les accords de distribution. possible.

Le synopsis officiel du roman, publié dans notre pays en novembre 2017 par Nocturna Ediciones sous le titre espagnol de «Une tête pleine de fantômes», est la suivante:

Ma tête est pleine de fantômes et j’essaie de les expulser.

La douceur de vivre du Barrett prend un tour lorsque sa fille Marjorie, âgée de quatorze ans, commence à montrer d’horribles symptômes de schizophrénie que les médecins ne parviennent pas à atténuer. Très vite, la situation s’est tellement aggravée que sa descente dans la folie semble imparable.

Désespéré, le père demande l’aide d’un prêtre pour pratiquer un exorcisme. Et c’est à ce moment-là qu’une torsion se produit: en raison de ses problèmes économiques, il accepte l’offre d’un producteur de téléréalité de tout enregistrer.

Quinze ans plus tard, un écrivain interviewe la petite sœur de Marjorie. Alors qu’elle se souvient de la tragédie, une histoire choquante fait rage qui soulève des questions sur la mémoire et la réalité, les médias, le pouvoir de la science et de la religion, et la nature même du mal.

Lauréat du Bram Stoker Novel Award, ‘A head full of ghosts’ est un livre fascinant qui allie terreur et mystère, drame familial et critique à la société de la série dans le sillage de ‘The Shining’ de Stephen King. , «La malédiction de Hill House» de Shirley Jackson, ou «L’exorciste» de William Peter Blatty.