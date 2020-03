Scott Derrickson décrit le film Star Wars qu’il aimerait faire

Partager

Le réalisateur de Doctor Strange (2016), Scott Derrickson, a partagé sur ses réseaux sociaux ce que serait un film Star Wars réalisé par lui.

Scott Derrickson il s’est spécialisé dans les films d’horreur comme L’exorcisme d’Emily Rose (2005), Sinistre (2012) et Délivre-nous du mal (2014), c’est pourquoi quand il a été embauché pour diriger Docteur étrange (2016), il a été émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir du premier versement du Univers cinématographique Marvel d’horreur Mais au final, c’était un mélange d’action et d’humour tout à fait conforme à la saga. Il a actuellement quitté le film de Doctor Strange 2 et le multivers de la folie, car au départ il allait avoir plus de liberté créative et puis il s’est rendu compte que ce film serait lié à la série de Loki et WandaVision Ce qui ne lui laissait pas de place pour faire ce qu’il voulait. Donc, alors qu’il commence d’autres projets, il a spéculé à quoi ressemblerait un film Star wars sous vos ordres.

«Quand ils m’ont demandé quel genre de film Star Wars je ferais. J’ai répondu que je ferais quelque chose dans HOTH, un film d’horreur sur une planète gelée avec une cote R dans la ligne de The Thing ou In The Mountains of Madness de Lovecraft, sans aucun lien avec aucun personnage ou intrigue précédente. ” Scott Derrickson a commenté son réseaux sociaux.

De toute évidence, les plans de LucasFilm et Disney Ils n’envisagent pas ce genre de film. Mais … Et une série? Cela ne semble pas non plus être ce qu’ils recherchent.

Les nouveaux projets du réalisateur.

Après le départ Marvel et Docteur étrange 2, le directeur Scott Derrickson Il s’est concentré sur des films qui sont plus son style. Comme par exemple Quand la gravité échoue, une histoire de science-fiction cyberpunk basée sur le roman du même nom de 1986, écrit par George Alec Effinger. Il prépare également Deux yeux fixes, une histoire d’horreur centrée sur l’amitié entre une jeune femme et le fantôme jumeau de sa mère. Quelque chose d’un peu flou, mais ça peut être intéressant.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.