Scott Derrickson et Chris Evans s’associent pour un film sur le Triangle des Bermudes

Va Variety rapporte qu’un projet qui semblait être tombé dans l’oubli revient en force. Selon le média, le film Skydance sur le Triangle des Bermudes intitulé, «Bermudes» Il a trouvé un réalisateur dans la figure de Scott Derrickson («Docteur Strange»). De plus, Chris Evans («Un cadeau exceptionnel») négocie pour jouer dans le film.

Le projet a été écrit par Doug Miro et Carlo Bernard (‘The Sorcerer’s Apprentice’, ‘Prince of Persia: The Sands of Time’) et sera développé autour du nord de l’océan Atlantique entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. De nombreux avions et navires disparaîtront mystérieusement, faisant usage de complots tenaces qui ont localisé pendant des années des activités effrayantes et extraterrestres dans la région.

Derrickson est responsable de la réécriture du scénario et de la production du film avec son partenaire habituel C. Robert Cargill. Pour le moment, Evans n’a pas signé pour participer au film, même si l’accord devrait se concrétiser et une étude sera réalisée avec ses droits de distribution avant de commencer son tournage. En 2017, il a été dit que le film allait être réalisé par Sam Raimi, mais finalement c’est Derrickson, qui a récemment abandonné la suite de Doctor Strange en raison de différences créatives avec Marvel, qui a réalisé le film.

Bien sûr, ce n’est pas le premier film sur le célèbre «Triangle des Bermudes». En 1975, il y a eu un téléfilm intitulé «Triangle de Satans», suivi du film de 1978 «Le triangle des Bermudes» et de la mini-série de 2005 «Le triangle». De plus, Universal Pictures et Warner Bros Pictures ont annoncé en leur temps un film sur le Triangle des Bermudes, bien que nous ne sachions pas dans quels états se trouvent ces projets.