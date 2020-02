Scott Derrickson exprime son intérêt à travailler sur un nouveau film de Constantine

Le docteur Strange et le cinéaste Sinister Scott Derrickson ont répondu à une question de fans cette semaine s’il souhaitait réaliser un film Dark Justice League. Au lieu de cela, Derrickson a répondu qu’il serait intéressé à travailler sur un film de John Constantine / Hellblazer. Vous pouvez consulter son tweet ci-dessous.

Comme indiqué précédemment, Scott Derrickson a quitté Doctor Strange 2 de Marvel plus tôt cette année en raison de différences créatives.

Warner Bros. avait précédemment publié un film de 2005 sur le personnage de DC Comics, intitulé Constantine, en 2005. Le film mettait en vedette Keanu Reeves, et il modifiait le personnage en tant qu’exorciste américain, ce qui était une décision controversée. Le film s’est terminé avec 75 millions de dollars nationaux et 230 millions de dollars dans le monde. Les critiques étaient médiocres et le film n’a jamais eu de suite.

Un film Dark Justice League basé sur la dernière itération de l’équipe, qui mettait en vedette John Constantine, a été projeté chez Warner Bros.et DC Entertainment pendant un certain nombre d’années, mais il ne s’est jamais concrétisé. Le mois dernier, il a été signalé que la société de production de JJ Abrams, Bad Robot, s’était attachée à «développer exclusivement» des idées de films et d’émissions de télévision pour Justice League Dark pour Warner Bros.

Je ferais Constantine

