Scott Rosenberg et Jeff Pinkner écriront la version nord-américaine de «One Punch Man»

Scott Rosenberg et Jeff Pinkner développeront le script d’un film d’action en direct basé sur le manga populaire «One Punch Man» être soutenu par Sony Pictures, dans lequel la société espère bien sûr le début d’une franchise lucrative.

Créé par l’artiste japonais ONE, «One Punch Man» Il est né en 2009 en tant que web-série, bien que son succès et sa popularité dérivent de sa publication, tant numérique que physique, de 2012 (en ce qui concerne le nôtre, il est passé par Norma Comics), et à la réalisation de un anime composé de deux saisons sorti en 2015 et 2019.

Son histoire se déroule dans une métropole fictive connue sous le nom de Z-City, au Japon, et dans un monde envahi par des monstres étranges et mystérieux. Des monstres qui sont néanmoins facilement vaincus par Saitama, un super-héros puissant qui ne prend qu’un seul coup de poing pour battre n’importe quel rival qui vient devant.

À cause de ce Saitama, 25 ans, chauve, sans expression et considéré comme l’homme le plus puissant qui ait jamais marché sur la Terre, est venu pour trouver sa force ennuyeuse et par conséquent, il essaie toujours de trouver des rivaux plus puissants que ils peuvent représenter une sorte d’effort ou de défi.

Rosenberg est connue pour avoir été scénariste de films tels que “Beautiful Girls”, “Con Air (Convictos en el aire)”, “Hi-Fi”, “60 Seconds” ou “Kangaroo Jack, Jump and Jump”, ainsi que pour avoir été commandée de la version nord-américaine de «Life on Mars».

Pendant ce temps, Pinkner, bronzé en série par J.J. Abrams comme ‘Alias’, ‘Lost’ ou ‘Fringe (At the limit)’, a participé aux scripts de ‘The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro’, ‘The Fifth Wave’ ou ‘The Dark Tower’.

Ces dernières années, il semble que les deux aient été associés car, en plus d’avoir créé la série CBS «Zoo», ils ont également signé les scripts de «Jumanji: Welcome to the jungle» et de sa suite, «Jumanji: Next level», ainsi comme celui de «Venom».