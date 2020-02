Screen Gems prépare une nouvelle version de ‘Urban Legend’

Going Deadline, nous savons que Screen Gems a commencé le développement d’une nouvelle version du film d’horreur de 1998,Légende urbaine“. Le film aura les réseaux sociaux comme axe principal et aura un scénario et la direction de Colin Minihan, qui a fait ses débuts au cinéma avec le film d’horreur et de science-fiction de 2014, «Extraterrestre».

Au fur et à mesure que les médias progressent, Minihan présentera un nouveau slasher emblématique pour l’ère numérique dans un monde où les légendes de l’Internet urbain naissent et évoluent à un rythme effrayant. Le film se concentrera sur un groupe d’étudiants universitaires, tout en parcourant une série de morts étranges qui ressemblent à des légendes urbaines liées aux coins les plus sombres des réseaux sociaux.

Il n’est pas clair si nous pouvons considérer ce nouveau projet comme un redémarrage ou si au contraire nous sommes confrontés à une version complètement différente. C’est TriStar Pictures de Sony qui était à l’origine des trois premiers films: l’original de 1988 réalisé par Jamie Blanks et avec Jared Leto, Alicia Witt et Rebecca Gayheart, la suite sortie en 2000, ‘Urban Legend 2’ et la bande Vidéo directe de 2005 intitulée «Urban Legends: Bloody Mary».

Mike Medavoy, producteur du film original, a également produit cet épisode avec Benjamin Anderson pour Phoenix Pictures. Le processus de casting a déjà commencé, nous aurons donc bientôt des nouvelles concernant le casting.