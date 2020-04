Sebastian Stan a dû lui rappeler qui était Gwyneth Paltrow

Partager

Ce n’est pas une nouvelle que Gwyneth Paltrow n’a pas la meilleure mémoire du monde. L’actrice a déjà passé plusieurs moments amusants avec les films Marvel et, apparemment, elle en a vécu un avec l’acteur Sebastian Stan.

Les drôles chascarrillos de Gwyneth Paltrow continuer. L’actrice qui a joué Pepper Potts dans Marvel, n’oubliez pas d’oublier votre participation à des films dudit studio ou d’avoir travaillé avec certains acteurs de ladite franchise. C’est déjà arrivé avec Spider-man et même avec Zendaya, et il semble que le nouveau protagoniste soit Sebastian Stan. L’acteur qui sera dans Le faucon et le soldat d’hiver et a récemment parlé de cette fiction, a révélé une nouvelle perle de l’actrice.

L’année dernière, Sebastian Stan, interpréter qui joue Bucky Barnes alias le soldat de l’hiver, partagé sur son compte Instagram une image dans laquelle il explique qu’il a dû se présenter à l’interprète pour la troisième fois. Maintenant, cet acteur a voulu clarifier la raison.

L’acteur a expliqué dans The Jess Cagle Show, il ne passe généralement pas par les événements en supposant que tout le monde le connaît, il est donc habituel de se présenter même si vous avez peut-être coïncidé avec la personne en question à un moment donné. Ainsi, alors que nous parlons d’un vaste univers cinématographique, il se pourrait bien que, Bien que je partage un coin de film avec Gwyneth Paltrow, ils ne pouvaient vraiment pas correspondre trop, raison pour laquelle cet acteur a jugé nécessaire de réapparaître dans ce spectacle de Valentino. «Je ne me souvenais pas si nous pouvions vraiment travailler ensemble et soudain je posais sur cette photo de groupe. Je lui ai dit qui il était et il m’a regardé de manière à ce que j’ajoute un “nous connaissons les Vengeurs” puis ils ont pris la photo. Ce fut un moment très rare », se souvient l’acteur.

Malgré le fait que Gwyneth Paltrow a déjà acquis la réputation d’être distraite en ne se souvenant pas des films Marvel sur lesquels elle a travaillé, Sébastien Stan a estimé que le moment gênant était plus son truc que celui de l’actrice.. “J’ai pensé: ‘Oh, mon Dieu, je me suis présenté à cette pauvre femme une troisième fois. Tu dois penser que je suis fou»», Assure l’interprète que nous verrons bientôt reprendre son rôle dans la nouvelle série Disney +.

