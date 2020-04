Sebastian Stan a joué trois fois avec Gwyneth Paltrow

Depuis l’année dernière, Gwyneth Paltrow a été un sujet de conversation parmi les cinéphiles de l’univers cinématographique Marvel, après que l’actrice a avoué ne pas se souvenir d’avoir joué dans le film Spider-Man: Homecoming. Maintenant, la mémoire de Sebastian Stan est également un sujet de discussion, car le responsable de la vie du soldat d’hiver a récemment avoué que, bien qu’il ait déjà comparu à plusieurs reprises avec l’interprète de Pepper Potts, il continue de le faire.

Lors d’une récente interview (via), l’histrion, qui se prépare à jouer dans la prochaine série Disney + The Falcon and the Winter Soldier, a avoué ce qui suit:

“Je n’étais pas sûr que nous aurions travaillé ensemble. Je suppose qu’ils nous ont mis ensemble sur cette photo. J’ai dit: ‘Salut, je suis Sebastian, au fait.’ Je pense qu’elle vient de me jeter un coup d’œil, puis j’ai dit: “ Nous nous sommes rencontrés chez Avengers ”, mais à ce moment-là, ils ont pris la photo. Je ne suis même pas sûr qu’il se souvienne de moi. Ce fut un moment très étrange et je me suis dit: «Dieu, je me suis présenté à cette pauvre femme une troisième fois, elle doit penser que je suis folle.»

La photographie à laquelle Stan fait référence est celle qui a été prise il y a un an lors de la Fashion Week de Paris. Lorsqu’il a posté l’image sur son compte Instagram, l’acteur a écrit: “Heureux de m’être présenté à Gwyneth Paltrow pour la troisième fois”. Suivi par un emoji haussé les épaules, il a poursuivi: “Nous sommes dans le même film.”

Ce n’était pas la première fois que Paltrow oublie Stan.: On se souvient également du moment où, lors de la première de Avengers: Infinity War, le passionné de Shakespeare Oscar a demandé à Chris Pratt qui il était, ce à quoi Pratt a répondu: «C’est Sebastian Stan. Il joue Bucky. Bucky est le soldat d’hiver. ” Le moment a été capturé sur vidéo.

D’un autre côté, Paltrow ne semble pas non plus se souvenir que Samuel L. Jackson et Tom Holland ont été présents sur les bandes Marvel Studios. Le premier a été confirmé par Kevin Feige, tandis que Holland était confus lorsque sa co-star a publié un instantané l’année dernière pour féliciter Robert Downey, Jr. pour son anniversaire. Dans l’image, l’interprète apparaît posant avec les deux, mais ce qu’il a écrit est ce qui attire l’attention, car alors qu’il se réfère de nom à celui qui a donné la vie à Tony Stark, Holland ne l’appelle que «l’autre sujet».

Sans aucun doute, ces glissements dans la mémoire de Sebastian Stan et Gwyneth Paltrow sont curieux, mais la question reste de savoir combien est réel et combien de méfaits entre collègues.