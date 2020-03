Sebastian Stan célèbre l’anniversaire de MCU de Bucky Barnes dans une nouvelle vidéo

Sebastian Stan a publié une nouvelle vidéo de l’ensemble de Le faucon et le soldat d’hiver – cette fois pour célébrer l’anniversaire officiel de l’univers cinématographique Marvel de Bucky Barnes. Stan a fait ses débuts en tant que Bucky Barnes dans Captain America: The First Avenger. Malgré sa mort apparente dans le troisième acte du film, il est revenu plus tard en tant qu’assassin titulaire d’un lavage de cerveau dans Captain America: The Winter Soldier. Stan a repris le rôle à plusieurs reprises depuis, alors que Bucky a cherché à être libéré du conditionnement d’Hydra et à expier ses actions au fil des décennies. Ce voyage a atteint son paroxysme lorsqu’il a aidé à vaincre Thanos une fois pour toutes et a été célébré en tant que héros aux côtés des Avengers dans Spider-Man: loin de chez soi.

Malgré Avengers: Fin de partie servant de conclusion aux histoires de nombreux personnages, les aventures de Bucky se poursuivront aux côtés de Sam Wilson d’Anthony Mackie. Avec le branchement officiel du MCU à la télévision via Disney +, The Falcon and the Winter Soldier devrait tracer l’évolution de ce dernier vers le nouveau Captain America. En cours de route, le duo rencontrera des alliés et des ennemis nouveaux et familiers, notamment le baron Zemo de Daniel Bruhl, Sharon Carter d’Emily VanCamp et John Walker de Wyatt Russell (alias l’agent américain). La production étant actuellement interrompue par l’épidémie de coronavirus, l’équipe a profité du temps pour surprendre Stan avec un gâteau pour l’anniversaire de Bucky Barnes. Postant le moment sur Instagram, Stan était habillé en costume complet alors qu’il soufflait les bougies. Découvrez la vidéo complète – avec un hashtag faisant référence à l’aventure du globe-trotter de l’émission – dans l’espace ci-dessous:

Malheureusement, il semblerait que l’équipage ait mal calculé l’âge de Bucky Barnes au moment des événements de l’émission Disney +. Bien que Bucky soit en effet né le 10 mars, l’année de sa naissance était 1917. Avec le Falcon et le soldat d’hiver juste après Avengers: Fin de partie, après le saut de cinq ans du MCU, cela place le spectacle en 2023. ainsi, les bougies célébrant devraient lire 106 plutôt que 107.

Le faucon et le soldat d’hiver est prévu pour la première en août.

Source: Sebastian Stan / Instagram

