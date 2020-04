Sebastian Stan explique pourquoi Captain America n’a pas donné son bouclier à Bucky dans Avengers: Endgame

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Sebastian Stan a parlé de la fin de Avengers: Fin de partie et a expliqué pourquoi Captain America avait donné son bouclier à Falcon et non à Bucky. Voici les faits saillants:

Sur le tournage de Falcon et le soldat d’hiver: «C’était comme les deux. À bien des égards, cela ressemblait à un film. Ce que j’aimais, c’était que, tonalement, c’était à peu près dans le même monde que Captain America: The Winter Soldier, ce qui était l’une de mes expériences préférées que j’ai jamais eu, point. Donc, dans un sens, elle était ancrée et très présente dans le monde tel que nous le connaissons. Mais, il est également vraiment plein à craquer avec beaucoup de scènes d’action massives, massives mélangées avec une profonde concentration sur le caractère. Ces personnages obtiennent tellement plus de kilométrage pour nous tous afin de les explorer. Nous pouvons les placer dans des situations dans lesquelles nous n’avons jamais pu les placer auparavant car vous avez maintenant six heures au lieu de deux. »

Pourquoi Cap n’a pas donné le bouclier à Bucky: “Steve dit à Bucky:” Tu vas y aller aussi. Je ne vais pas te mettre cette chose. Nous allons tous les deux vivre notre vie – les vies qui nous ont été retirées dans les années 40 lorsque nous nous sommes enrôlés. C’est donc là que je me sentais à la fin du film. Je ne pense pas qu’il y ait un désir ou des pensées contradictoires concernant la prise de ce manteau. Sam, pour moi, a toujours été l’homme clair pour endosser ce manteau pour de nombreuses raisons, qui viennent également avec beaucoup plus de bagages qui seront explorés dans la série. Je suppose que vous devrez vous connecter à Disney + pour savoir pourquoi. (Rires.) À la fin de Fin du jeu, pour Steve ou Bucky, ce n’est vraiment pas à propos du bouclier. “

En faisant au revoir à Bucky comme s’il savait que Cap ne reviendrait pas: Oh, mille pour cent, oui. Je l’ai joué au revoir. Ce que je jouais était: «D’accord, je sais qu’il s’en va et qu’il ne reviendra pas. Je ne peux pas en parler, car si je le fais, alors ils vont essayer de l’empêcher de faire ce qu’il veut faire. Donc, je dois soutenir ça. ” C’est ce que je jouais dans la scène. Soudain, quand il revient, je joue comme: “Oh! Eh bien, il ne m’a pas dit qu’il allait faire ça. Je savais qu’il allait partir, et même si je savais ce qu’il allait faire avec le bouclier, je ne savais pas qu’il allait apparaître là-bas maintenant et être plus âgé. ” Donc, je jouais ça. Écoutez, j’aime une bonne scène avec le dialogue, mais parfois, je trouve ça vraiment intéressant quand il n’y a pas grand-chose à dire. Et curieusement, c’est en quelque sorte la marque de fabrique de Bucky. Ensuite, vous regardez le comportement, vous regardez les yeux et vous vous demandez à quoi ils pensent. Vous êtes plus impliqué et à l’écoute. Donc, c’est toujours amusant pour moi d’essayer de faire autant que je peux sans dialogue. C’est excitant en tant qu’acteur parce que je me demande alors ce que les gens en retirent. Dans cet aspect, c’est amusant. “