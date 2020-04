Sebastian Stan veut être le nouveau Dracula

Sebastian Stan, qui a acquis une renommée mondiale en jouant Bucky à UCM, tient à être le nouveau visage pour donner vie à Dracula.

Universel laisse loin derrière son Univers sombre sur les monstres classiques, qui a été un échec, grâce à Blumhouse. L’étude de Jason Blum première plus tôt cette année, un examen de L’homme invisible, et bientôt il veut remettre ses crocs dans Dracula. Ils ont déjà un réalisateur,Karyn Kusama, mais le protagoniste n’a pas encore décidé. C’est ici quand vous entrez Sebastian Stan.

L’acteur du Univers cinématographique Marvel Il a déclaré dans une interview au Hollywood Reporter qu’il avait déjà contacté le réalisateur, qu’il a rencontré dans Destroyer: une femme blessée, pour lui confier le rôle: “Je vous ai déjà écrit un e-mail à ce sujet. J’ai dit: ‘Tu sais que je viens de Roumanie, n’est-ce pas?’ Et il a répondu: «Oui, oui… il est trop tôt et il y a une pandémie. J’espère que je te verrai dans quatre ans” Sebastian Stan aura-t-il de la chance?

La dernière fois qu’Universal Pictures nous a apporté le vampire le plus célèbre, c’était dans Dracula: Legend Never Told, avec Luke Evans. Cela allait lancer l’univers cinématographique des monstres classiques qu’ils prévoyaient, jusqu’à ce qu’il clique au box-office et ils décident de passer le témoin du premier film du macro-univers à la maman de Tom Cruise. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Allaient-ils lui donner le bouclier de Capi?

En attendant plus de nouvelles sur Dracula, Sebastian Stan se prépare pour la nouvelle série de Marvel Et il a aussi des anecdotes amusantes. L’acteur fera partie de Le faucon et le soldat d’hiver, où il interprétera Bucky Barnes.

Lors d’un événement en ligne passé pour célébrer le premier anniversaire de Avengers: Endgame, l’équipe du film a publié de nouvelles données de la bande, et il s’avère que oui il y avait une possibilité que Sebastian Stan ait hérité du bouclier Captain America et non Anthony Mackie. L’un des écrivains, Christopher Markus, l’a déclaré: “Nous le considérons, mais nous le rejetons rapidement. Captain America est l’idéalisme, que pourrions-nous être si nous étions meilleurs. Sam (Wilson), c’est ça. Bucky est une chose complètement différente. “