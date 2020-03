Sega rend irlandais le hérisson Canon officiel de Sonic

L’officiel Sonic l’hérisson Twitter a amusé les fans de la Saint-Patrick, car ils ont révélé un nouveau personnage, Irish the Hedgehog, plus tôt dans la journée. La franchise Sonic the Hedgehog a inspiré beaucoup de contenu de fans au cours des années depuis sa sortie initiale. Les fans ont montré un profond dévouement aux personnages de la franchise, à la fois réels et imaginaires, ainsi qu’une forte affinité pour le hérisson bleu rapide lui-même. SEGA a développé de nombreux jeux mettant en vedette Sonic, des jeux de course riches en personnages aux collaborations opportunes avec Mario aux Jeux olympiques. Tous ces jeux ont été essentiels pour encourager les fans et leurs efforts créatifs.

L’année dernière, le Twitter officiel de Sonic the Hedgehog a posté une photo de Jet the Hawk teint en vert debout à côté d’un pot d’or, lorsque le célèbre fan de Sonic Sean “JackSepticEye” McLoughlin a demandé comment exprimer le caractère d’un Irlandais le hérisson. D’autres fans ont immédiatement pris l’idée et, finalement, un an plus tard, SEGA a livré un personnage officiel en version canon.

La révélation d’Irish the Hedgehog s’est produite sur la page Twitter officielle de l’entreprise (merci Polygon), où une vidéo a été publiée mettant en vedette l’art du personnage par Mark Hughes et une courte histoire ostensible racontée par Irish lui-même sur une musique festive composée par Hyper Potions et Jun Senoue . Le nouveau personnage est unique pour célébrer la Saint-Patrick et est inspiré par JackSepticEye et le soutien général des fans au cours de la dernière année. Découvrez la révélation officielle d’Irish the Hedgehog ci-dessous:

Sonic the Hedgehog, et les autres personnages présentés dans la franchise de jeux vidéo, de télévision et maintenant de films, ont longtemps fait l’objet de fan art Sonic et se sont transformés en superbes cosplays. Ainsi, lorsque JackSepticEye a évoqué la possibilité d’un nouveau personnage original amusant et de vacances, d’autres fans ont rapidement sauté dans le train et ont soutenu l’idée.

Les débuts d’Irish the Hedgehog montrent l’engagement de SEGA envers sa reconnaissance et son amour de ses fans. SEGA a entendu ce que les fans de Sonic the Hedgehog voulaient, et au lieu de rejeter ces demandes, la société a plutôt travaillé pour livrer un poste de vacances bien exécuté. C’est un petit effort, dans le grand schéma des choses, et une courte vidéo présentant un nouveau personnage ne garantit pas que plus sera fait avec l’irlandais, mais SEGA voulait montrer aux fans qu’ils avaient entendu leur demande. Le soutien de SEGA à Irish the Hedgehog démontre qu’ils soutiennent également leurs fans et leurs interprétations créatives du Sonic l’hérisson série, y compris ses personnages originaux fabriqués par des fans.

