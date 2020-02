Selah and the Spades de Tayarisha Poe en première sur Amazon Prime Video le 17 avril – Blackfilm

Shadow and Act rapporte qu’Amazon Studios a fixé au 17 avril la date de première de Prime Video pour le hit de Sundance de l’année dernière, Selah et les piques de Tayarisha Poe. Le film a été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival 2019, acclamé par la critique.

Les stars du cinéma Lovie Simone, Celeste O’Connor, Jharrel Jerome, Gina Torres, Jesse Williams, Henry Hunter Hall et Evan Roe.

Dans le film, cinq factions dirigent la vie souterraine du prestigieux pensionnat Haldwell. À la tête de la faction la plus puissante – The Spades – se trouve Selah Summers. Tour à tour charmante et impitoyable, elle choisit qui garder près de lui et qui se détacher, faisant la distinction entre être craint et aimé.

“Je suis ravi que Selah et The Spades aient trouvé une maison avec Amazon Studios, et je suis ravi de voir le monde de The Haldwell School se développer et se développer au format série”, a déclaré Poe dans une déclaration antérieure.“J’avais toujours espéré travailler avec une entreprise qui réalisait le potentiel multiformat de ce monde fictif, et nous avons vraiment trouvé les partenaires idéaux avec Amazon.”

Poe a été choisie comme l’un des 25 nouveaux visages par Filmmaker Magazine en 2015, et en 2016, elle a reçu la bourse de la Knight Foundation du Sundance Institute. En 2017, elle a été sélectionnée pour les Sundance Screenwriters and Directors Labs. Poe est boursier Pew 2017 et a été nommé l’un des 10 directeurs à surveiller de Variety en 2019.

Amazon développe également la fonctionnalité en tant que série originale. Poe écrit, réalise et produit la série avec Lauren McBride qui a également produit le film.