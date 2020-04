Selah et la fin de Spades expliquées – les publics sont divisés – HITC

Le film est arrivé sur Amazon et le public veut que la fin de Selah et de Spades soit expliquée.

Les cinémas sont peut-être fermés, mais cela ne signifie pas exactement qu’il n’y a pas de nouveaux films…

Merci aux étoiles ci-dessus pour le streaming!

Avant de nous enfermer tous, nous avions connu un excellent début d’année cinématographique au Royaume-Uni grâce à des joyaux tels que The Gentlemen, 1917, Uncut Gems, Waves, The Lighthouse, Parasite et The Invisible Man.

Malheureusement, des sorties majeures comme No Time to Die et Mulan ont été rapidement retardées et nous avons dû nous tourner vers Amazon et Netflix pour le nouveau contenu cinématographique.

Un film sur Amazon qui a récemment attiré l’attention est Selah and the Spades, écrit et réalisé par Tayarisha Poe et avec Lovie Simone dans le rôle principal.

Bien qu’il offre une visualisation satisfaisante dans l’ensemble, certains ne sont pas exactement ravis de la fin …

Amazon: Selah et les piques

Revenons en arrière et récapitulons un instant…

Le corps étudiant à Haldwell est séparé en cinq factions et chacune est chargée d’aider l’autre avec ce dont elle a besoin. Notre protagoniste – Selah – dirige le plus grand d’entre eux, qui est le Spades. Ils fournissent des choses de l’alcool aux drogues.

Cependant, le film la suit alors qu’elle décide de passer le flambeau à quelqu’un de nouveau: Paloma, un étudiant en deuxième année. Après qu’elle et son ami aient décidé que Paloma était parfait pour le concert, ils ont commencé à lui apprendre les tenants et les aboutissants du jeu, démontrant comment maintenir le pouvoir.

Elle adopte rapidement un certain nombre de responsabilités et tout semble prêt pour elle d’être le nouveau visage des choses. Cependant, Selah affiche toujours des signes d’hésitation lorsqu’il s’agit de renoncer à son monopole sur l’école. Il a été révélé que cela avait été le cas auparavant, des années auparavant.

Selah et les piques: la fin expliquée

Les tensions sont fortes et nous arrivons au bal, organisé par les étudiants en raison de l’annulation de la célébration officielle. Là, Selah décide dangereusement de prendre le verre de Paloma et nous assistons alors qu’elle dérive dans et hors de sa propre conscience.

Elle prend alors la décision de quitter le bal mais est poursuivie par Selah et Maxxie.

Les choses prennent une tournure encore plus sinistre lorsque Paloma tombe presque à mort, mais la paire travaille rapidement pour la sauver.

Alors que tous les trois repartent, il n’est pas tout à fait clair qu’une résolution a été trouvée. Selah est sûrement consciente que c’est définitivement le moment pour elle de se retirer et de laisser Paloma prendre le relais, mais la fin peut toujours être considérée comme ambiguë.

Il n’y a aucun moyen d’être totalement sûr que Selah abandonnera le pouvoir, car il y a maintenant plusieurs récits de son refus de le faire. Deuxièmement, pouvons-nous vraiment être convaincus que Paloma voudra le poste après l’épreuve? Il y a toujours aussi la possibilité de se venger.

Bien que le récit puisse prendre un certain nombre de tours, le générique roule et nous devons penser que peu importe le sort des personnages, Selah devra abandonner d’une manière ou d’une autre, que ce soit pacifiquement après avoir affronté ses actions ou désastreusement, répétant à nouveau les erreurs passées .

Selah et les téléspectateurs de Spades se dirigent vers Twitter

Un certain nombre de publics ont exprimé leurs réflexions sur Twitter, beaucoup affirmant qu’ils aimaient le film mais pensaient que la fin manquait.

Étant donné qu’il n’y a pas de résolution claire, nous ne sommes pas surpris que cela ait laissé certains se sentir insatisfaits.

Découvrez une sélection de tweets:

