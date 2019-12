Selon James Cameron, «Avatar» récupérera le trône du film le plus rentable de l'histoire

Un jour, la première de 'Avatar 2», mais d'abord le premier volet de la saga de science-fiction reviendra au cinéma avec l'espoir de regagner le trône du film le plus rentable de l'histoire. À en juger par ce que James Cameron a dit, ce sera le cas, car selon les déclarations du directeur à USA Today: "Je pense que c'est une certitude. Mais accordons un moment à Fin du jeu et célébrons les gens qui vont au cinéma".

Pour que cela se produise 'Avatar"devrait dépasser 2 797 millions de dollars levés par"Avengers: Fin de partie», ce qui n'est pas du tout fou vu que sa collection aujourd'hui est de 2 789 millions de dollars. Cameron a également déclaré qu'il était très soulagé de voir que les gens continuent d'aller au cinéma au milieu de la révolution du streaming:

"Cela me donne le courage de continuer"Cameron a déclaré avant de lancer une allusion aux Avengers. "Je ne veux pas paraître sarcastique après avoir pris la route (félicitations), mais ils nous ont battus d'un quart de pourcentage. J'ai fait les calculs dans ma tête en conduisant ce matin. Je pense que les comptables appellent cela une erreur d'arrondi.".

Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald et Sigourney Weaver reviendront pour cette suite où ils seront également Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement et Oona Chaplin ainsi qu'une série de Jeunes acteurs

James Cameron a récemment déclaré que Lang reviendrait pour toutes les suites de “ Avatar '' en tant que méchant, le colonel Quaritch. Cameron dirigera toutes les suites et sera producteur avec Jon Landau via Lightstorm Entertainment. Quant aux scripts, ils seront l'œuvre de Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno.

20th Century Fox et Lightstorm Entertainment ont précédemment annoncé les dates de sortie des quatre suites Avatar, qui auront un budget combiné de plus d'un milliard de dollars. La première suite, 'Avatar 2'le tournage a commencé le 25 septembre 2017 en vue d'une première qui arrivera le 17 décembre 2021.

Ensuite, le troisième partie -qui a été abattu en même temps que le second- le fera le 22 décembre 2023, le quatrième le 19 décembre 2025 et le cinquième et dernier (du moins pour l'instant) le 17 décembre 2027. Bien sûr, Cameron a déjà prévenu qu'il ne ferait pas les quatrième et cinquième épisodes si les deux précédents n'avaient pas le succès escompté.