Sept films tristes sur Disney et que vous devez regarder – HITC

Si vous êtes prêt à pleurer, voici sept films tristes sur Disney Plus que vous devez regarder.

La puissance du cinéma ne peut jamais être sous-estimée.

Il peut influencer et façonner notre façon de voir le monde, nous-mêmes et les autres. Les films peuvent nous faire ressentir une telle tapisserie d’émotions, et bien sûr, ils peuvent nous faire pleurer.

Bien que beaucoup soient à la recherche de films joyeux et joyeux à regarder pendant le verrouillage, certains d’entre nous sont prêts à écouter quelque chose de plus, eh bien, triste.

Nous vous proposons donc nos sept films tristes disponibles en streaming sur Disney +.

Le service de streaming relativement nouveau a une grande sélection, mais ceux-ci se démarquent vraiment. Aussi, nous aimerions crier quelques mentions honorables pour Le Roi Lion et Toy Story 3 avant d’aller de l’avant, pour des raisons évidentes.

Films tristes sur Disney et que vous devez regarder

Alors, c’est parti…

Avengers: Fin de partie

Ce blockbuster gigantesque était sans doute le plus grand événement cinématographique des années 2010 et peut-être même du siècle jusqu’à présent.

Il a offert un point culminant de plus de dix ans de construction du monde, nous encourageant à applaudir, rire, haleter et, surtout, retenir les larmes.

Un moment dévastateur se démarque des autres, mais il y a un certain nombre de moments parfaitement positionnés tout au long du film qui vous permettront d’atteindre les tissus, même si vous n’êtes pas entièrement investi dans le MCU. À la fin, vous vous sentirez probablement émotionnellement épuisé, mais néanmoins pleinement récompensé.

Bambi

Alors que nous avons commencé avec une entrée à partir de 2019, nous regardons déjà loin avec le classique de Disney de 1942, Bambi.

Le studio a dévoilé de vrais larmoyants au cours de la décennie, y compris des faits saillants déchirants comme Dumbo et Pinocchio.

Cependant, rien n’a réussi à nous affecter tout comme Bambi.

Disney explore depuis longtemps les thèmes de la perte, présentant des personnages enfants séparés de leurs parents. Plus que les autres, Bambi a enseigné aux téléspectateurs de précieuses leçons au début de leur vie, introduisant la plupart à la mort tout en réconfortant les enfants déjà perdus. Nous l’avons vu dans Le Roi Lion et ainsi de suite, mais bien avant, Bambi a profondément résonné.

C’est un beau travail.

Edward Scissorhands

“Serre moi…”

“Je ne peux pas …” Oui, les larmes reviennent déjà!

Bien que beaucoup diront que Tim Burton est quelque peu en déclin, il ne fait aucun doute qu’il avait quelque chose de très spécial depuis un certain temps. Sa capacité à emmener des publics de tous âges dans des contes de fées merveilleusement révisés est remarquable.

Il l’a fait avec brio avec Big Fish, mais nous devons dire que son meilleur – et le plus triste – film est Edward Scissorhands, avec des performances envoûtantes de Johnny Depp et Winona Ryder.

Le monde de nemo

Nous avons à peu près compris que lorsque nous allons voir un film Pixar, il vaut mieux apporter des mouchoirs au cas où. Si les lumières s’éteignent et que vous n’en avez pas, vous vous sentez simplement mal préparé.

À l’instar de Bambi, Finding Nemo est un film très préoccupé par la perte. La séquence d’ouverture établit cela de manière experte, mais le récit est ensuite enrichi de thèmes plus larges d’espoir et de famille. Nous pouvons identifier un certain nombre de moments qui nous ont étouffés – pas de spoilers! – donc nous ne pouvions pas laisser ce joyau 2003 hors de la course.

C’est peut-être le meilleur de Pixar.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Homeward Bound: The Incredible Journey

Cette comédie d’aventure de 1993 est en fait un remake du film de 1963 The Incredible Journey, qui était également basé sur le roman du même nom de Sheila Burnfod.

Il reste très nostalgique des enfants des années 90, en particulier, et propose des performances vocales parfaites du trio central Michael J. Fox (Chance), Sally Field (Sassy) et Don Ameche (Shadow).

Le public peut trouver beaucoup à aimer ici, mais il y a une certaine scène qui vous mettra en suspens, en priant pour le mieux. Même au retour, vous vous retrouvez avec le même sentiment.

Si vous l’avez vu, vous ne le savez que trop bien.

À l’envers

“Emmenez-la sur la lune pour moi …”

Non, je ne pleure pas, tu pleures! Eh bien, avouons-le, nous pleurions tous.

Inside Out est un film très spécial, comblant le fossé entre le divertissement coloré et l’étude intelligente. Les adultes et les enfants peuvent se détacher du film en sentant qu’ils ont appris quelque chose, que ce soit pour gérer leurs propres émotions ou pour encourager leurs enfants à se sentir à l’aise et en paix avec les leurs.

Pixar est devenu célèbre pour la création de contes d’importance universelle et avec Inside Out, ils ont prouvé qu’ils étaient plus imaginatifs que jamais.

En haut

Si un film est capable de vous casser complètement avec sa scène d’ouverture, c’est Pete Docter’s Up.

Personne qui l’a vu ne l’oubliera jamais. Nous n’arrivons toujours pas à croire qu’ils ont réussi à réussir; quel geste audacieux, sérieusement.

Il est peut-être approprié de conclure à ce sujet, car vous pouvez maintenant vous diriger directement vers Disney + et vous pleurerez dans les quinze minutes.

Oui, notre travail ici est terminé.

Dans d’autres nouvelles, l’énigme du père de Lupita a été résolue.