Sept idées incroyables du Défi 2.6 – Comment faire un don à des organisations caritatives britanniques – HITC

Covid19 a conduit à l’annulation de nombreux événements, le dernier étant le Virgin Money London Marathon. L’événement devait avoir lieu le 26 avril et est le plus grand événement de collecte de fonds au monde.

L’année dernière, en 2019, l’événement a recueilli plus de 66,4 millions de livres sterling pour des milliers d’organismes de bienfaisance, mais maintenant plus que jamais ces organismes de bienfaisance ont besoin de soutien.

Cela a conduit au lancement du défi 2.6, encourageant tout le monde à être actif et à faire 2.6 de quoi que ce soit afin de récolter l’argent que le marathon aurait gagné.

Qu’est-ce que le défi 2.6?

La campagne a été lancée après l’annulation du marathon de Londres Virgin Money en raison de l’épidémie de Covid-19 afin de lever les fonds qui auraient été gagnés lors du marathon. Il s’appelle le 2.6 Challenge car le marathon devait avoir lieu le 26 avril, et tout le monde peut y participer.

Le défi peut être interprété comme vous le souhaitez et le site Web explique que “Le défi 2.6 peut être n’importe quelle activité que vous aimez – de courir 2,6 miles à la tenue d’une séance d’entraînement en ligne avec 26 de vos amis.” Ils soulignent que “Quel que soit votre âge ou capacité, vous pouvez participer. Après tout, nous ne recherchons pas de super-héros. Nous recherchons Home Heroes. »

Sept idées pour le défi 2.6

1. Si vous vous sentez courageux ou si vous vous êtes inscrit au marathon, vous pourriez courir 2,6 miles, voire 26! Si cela vous pousse trop, vous pouvez parcourir la distance sur quelques jours ou une semaine.

2. Courez, sautez ou sautez 26 tours dans le jardin

3. Profitez du temps ensoleillé en faisant 26 minutes de yoga (avec ou sans chèvres)

4. Si le sport n’est pas votre truc, pourquoi ne préparez-vous pas 26 cupcakes ou flapjacks?

5. 26… ou 260 redressements assis

6. Si vous avez un filet de football, essayez de marquer 26 buts d’affilée

7. Créez un entraînement avec 26 exercices courts différents

Comment puis-je faire un don à un organisme de bienfaisance britannique?

Si vous ne souhaitez pas participer au défi, vous pouvez toujours faire un don en allant sur le site Web du défi 2.6 et en cliquant sur «Faire un don maintenant». Vous pouvez sélectionner n’importe quel montant et choisir de laisser votre propre message.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez choisir de collecter des fonds via Justgiving ou Virgin Money Giving, et pouvez choisir pour quel organisme de bienfaisance vous souhaitez collecter des fonds. Demandez à votre famille et à vos amis de faire un don et de vous parrainer pour relever votre défi. Filmez-vous en complétant votre activité 2.6 Challenge et téléchargez-la en ligne avec le hashtag #Twopointsixchallenge.

